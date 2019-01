Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada annoncent la couverture par Internet de la Super Série paralympique en 2019





­- La Série permettra aux auditeurs de voir les meilleurs para-athlètes du Canada participer aux compétitions importantes entre les Jeux paralympiques



OTTAWA et TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC/Radio-Canada, le réseau paralympique du Canada, ont annoncé, aujourd'hui, le lancement de la Super Série paralympique, un forfait de compétitions de sports paralympiques qui sera disponible en diffusion par Internet en direct par l'app CBC Gem et cbcgem.ca, ainsi que dans la page Facebook du CPC, incluant certaines compétitions disponible par l'app Radio-Canada Sports et radio-canada.ca/sports. La Super Série offre plus de 50 heures de couverture de sports paralympiques tout au long de l'année - la plus grosse couverture canadienne jamais offerte en dehors des Jeux paralympiques en termes d'heures et du nombre de compétitions présentées. La Super Série marque aussi la première fois que CBC offre une couverture de compétitions para-alpines et paranordiques en dehors des Jeux paralympiques. La première compétition de la série sera la Coupe du monde para-alpine à Zagreb, en Croatie, les 16 et 17 janvier.

« Nous sommes très excités d'apporter plus de couverture en direct des sports paralympiques aux Canadiens et de poursuivre notre excellent travail avec CBC/Radio-Canada et nos partenaires du consortium médiatique en faisant la promotion des histoires de nos incroyables athlètes » a dit Martin Richard, le directeur exécutif des communications et de la marque du Comité paralympique canadien. « Notre portée auprès du public a augmenté de manière importante grâce aux efforts de nos partenaires du consortium médiatique et c'est maintenant une excellente occasion pour apporter plus de contenu nos partisans.

« Nos athlètes participent toute l'année à d'importantes compétitions comme les championnats du monde et nous voulons présenter ces compétitions aux Canadiens. Rendre ces compétitions disponibles pour être vues entre les Jeux paralympiques est une énorme priorité pour nous et cela aidera à bâtir plus d'intérêt alors que nous suivons les aventures de nos athlètes paralympiques. »

« En tant que réseau paralympique du Canada, nous sommes fiers de fournir encore plus d'occasions aux Canadiens pour encourager leurs para-athlètes locaux dans une plus grande variété de sports », a dit Greg Stremlaw, le directeur exécutif de CBC Sports et directeur général des Jeux paralympiques. « CBC/Radio-Canada est engagé à partager et à soutenir les histoires des divers Canadiens et notre collaboration constante avec le Comité paralympique canadien continue de nous permettre de mettre en lumière ces incroyables athlètes qui représentent le pays sur la scène mondiale. »

Les auditeurs pourront suivre les meilleurs skieurs para-alpins du Canada pendant toute la saison, dont la vedette de PyeongChang 2018 qui a fait une percée Mollie Jepsen et le quintuple médaillé paralympique Mac Marcoux. L'équipe para-alpine canadienne a gagné 10 médailles aux Jeux paralympiques d'hiver en mars dernier.

La couverture des championnats du monde de ski paranordique à Prince George, en C.-B., du 16 au 24 février, sera aussi disponible en diffusion par Internet et présentera les meilleurs skieurs paranordique au monde, dont les vedettes canadiennes Brian McKeever, Mark Arendz et Natalie Wilkie - qui ont combiné leurs efforts pour gagner 12 médailles à PyeongChang 2018.

D'autres sports et compétitions se joindront à la Super Série paralympique au fur et à mesure de l'année. Les auditeurs peuvent ajouter des rappels au calendrier pour la couverture en direct de la Super Série paralympique directement dans leurs appareils mobiles par l'outil d'intégration du calendrier CalReply.

Toutes les compétitions de la Super Série paralympique seront disponibles en diffusion par Internet par l'app CBC Gem app et cbcgem.ca, ainsi que dans la page Facebook du CPC, incluant certaines compétitions disponible par l'app Radio-Canada Sports et radio-canada.ca/sports.

Horaire de la Super Série paralympique

*Plus de compétitions seront ajoutées en 2019

16-17 janvier 2019 : Coupe du monde para-alpine - Zagreb, Croatie

21 janvier-1er février 2019 : Championnats du monde de ski para-alpin - Kranjska Gora, Slovénie et Sella Nevea, Italie

16-24 février 2019 : Championnats du monde de ski paranordique - Prince George, Colombie-Britannique

5-9 mars 2019 : Coupe du monde para-alpine - Espot, Espagne

11-15 mars 2019 : Coupe du monde para-alpine - La Molina, Espagne

18-21 mars 2019 : Finale de la saison de la Coupe du monde para-alpine - Morzine, France

