L'Autorité annonce la composition de son comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Faisant suite à l'appel de candidatures lancé en juillet dernier, l'Autorité des marchés financiers annonce aujourd'hui la composition de son comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

« Nous avons fait du renforcement de notre rôle de régulateur de proximité l'une des grandes orientations de notre plan stratégique 2017-2020 », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Les travaux de ce comité nous permettront aussi d'être au plus près des enjeux et préoccupations des consommateurs et de leur donner une plus grande place dans le cadre de nos activités d'assistance, d'encadrement et d'administration des lois. Cet échange structuré qui prendra place au sein du comité, combiné à celui que nous entretenons avec l'industrie, renforcera la perspective de l'Autorité nécessaire au bon fonctionnement du secteur financier », a ajouté celui-ci.

Le comité a pour mandat de faire valoir l'opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers auprès de l'Autorité. Les membres du comité sont issus de divers secteurs et professions, et témoignent d'un intérêt particulier pour la défense et la promotion des droits des consommateurs.

Les rôles et responsabilités des membres du comité sont de contribuer à identifier et analyser les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l'Autorité susceptibles d'avoir un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers; de faire les recommandations qu'ils estiment utiles à l'égard des publications identifiées et analysées; et de faire part à l'Autorité de leurs observations et recommandations relatives à tout sujet concernant les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

Rappelons que la création du comité s'inscrit dans le cadre des mesures entrées en vigueur le 13 juillet 2018 avec la Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (L.Q. 2018, c. 23).

Les membres du comité sont :

Francis Barragan . M e Barragan est conseiller stratégique à la direction chez Éducaloi;

. M Barragan est conseiller stratégique à la direction chez Éducaloi; Brigitte Boutin . M me Boutin est avocate à la retraite, anciennement ombudsman adjoint et membre de l'exécutif aux Services bancaires de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI);

. M Boutin est avocate à la retraite, anciennement ombudsman adjoint et membre de l'exécutif aux Services bancaires de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI); Raymonde Crête. M e Crête est professeure associée à la Faculté de droit de l'Université Laval et directrice du Groupe de recherche en droit des services financiers (GRDSF);

Crête est professeure associée à la Faculté de droit de l'Université et directrice du Groupe de recherche en droit des services financiers (GRDSF); Willie Gagnon . M. Gagnon est directeur du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC);

. M. Gagnon est directeur du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC); Maryse Guénette. M me Guénette est directrice, recherche et représentation chez Option consommateurs;

Guénette est directrice, recherche et représentation chez Option consommateurs; Audrey Létourneau. M e Létourneau est avocate associée à l'étude LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.;

Létourneau est avocate associée à l'étude LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.; Cynthia Lizotte . M me Lizotte est enseignante au collège de l'Assomption;

. M Lizotte est enseignante au collège de l'Assomption; Laurence Marget . M me Marget est directrice générale du Groupe de recherche en animation et planification économique (GRAPE) et présidente de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ);

. M Marget est directrice générale du Groupe de recherche en animation et planification économique (GRAPE) et présidente de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ); Patrick Mignault . M. Mignault est professeur agrégé et vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke .

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :