Jones Soda Co. lance son soda au gingembre au Canada juste à temps pour la journée Kiss A Ginger





TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Chef de file de l'industrie du soda artisanal et connu pour sa stratégie unique d'image de marque et son lien authentique avec ses consommateurs, Jones Soda Co. ajoute le soda au gingembre à sa gamme de boissons gazeuses à base de sucre de canne. Le soda au gingembre Jones est à base d'extraits naturels de gingembre et ne contient aucun colorant ni arôme artificiel, suivant le passage vers des saveurs et couleurs naturelles dans presque toute la gamme des produits Jones en bouteilles de verre.

S'interrogeant sur ce qui caractérise un bon soda au gingembre, Tyler Newsome, mixologue primé de Toronto en Ontario, a déclaré: « Il doit avoir un bel équilibre entre l'épicé, le piquant et le sucré. Pour moi, le nouveau soda au gingembre de Jones Soda y correspond en tous points. Il se démarque dans un cocktail tout en laissant transparaître les autres ingrédients, avec une finale en bouche enveloppante. »

Dans le cadre du lancement de son Soda au gingembre et du 10ème anniversaire de la Journée internationale Kiss a Ginger, Jones Soda organisera un concours photos et animera deux stations temporaires d'autoportraits à Toronto, ce samedi, 12 janvier (détails ci-dessous). La Journée internationale Kiss a Ginger est une célébration non officielle contre l'intimidation qui vise à sensibiliser les gens à l'intimidation subie par les rouquins. Les fans canadiens sont invités à afficher une photo sur les médias sociaux avec le motclic #JonesSodaGingerKiss, pour être automatiquement inscrits au tirage d'un Google Pixel 3 64 Go avec recharge sans fil (d'une valeur de 1 100 $ CAN). Cinq autres gagnants remporteront une caisse de 6 Jones Sodas au gingembre avec leur photo sélectionnée sur l'étiquette. Visitez www.jonessoda.com pour plus de détails.

Stations Pop-up d'autoportraits

Jones Soda sera à Lopan, 503 College Street, et à l'Assembly Chef's Hall, 111 Richmond St. West, à Toronto, samedi le 12 janvier de 18 à 22 heures, où vous pourrez déguster son nouveau soda au gingembre. Soyez prêt à poser pour la caméra et à essayer les « cocktails et mocktails Ginger Kiss de Jones Soda » (quantité limitée).

Disponibilité

Le soda au gingembre sera très bientôt disponible avec les autres saveurs de Jones Soda dans plusieurs épiceries et détaillants partout au Canada.

À propos de Jones Soda Co.

Fondé à Vancouver, Colombie-Britannique et actuellement basé à Seattle, Washington, Jones Soda Co.® (OTCQB : JSDA) commercialise et distribue des boissons de première qualité sous les marques Jones® Soda, Jones Zilch® and Lemoncoccotm. Un chef de file dans la catégorie des boissons gazeuses de première qualité, Jones Soda est connu pour ses boissons à saveurs variées, faites avec du sucre de canne et d'autres ingrédients de haute qualité, et intégrant toujours différentes photos soumises par ses consommateurs. La gamme diversifiée des produits Jones satisfait tous les goûts - le soda à base de sucre de canne pur, le soda à zéro calorie et la boisson non gazéifiée Lemoncoccotm de qualité supérieure. Jones Soda est vendu partout en Amérique du Nord en bouteilles de verre, en canettes, et en fontaine dans les restaurants, épiceries et autres points de vente. Pour de plus amples renseignements, visitez www.jonessoda.com ou www.myjones.com ou www.drinklemoncocco.com.

SOURCE Jones Soda Co.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 12:54 et diffusé par :