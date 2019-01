Avis aux médias - Un an de lockout - Rassemblement le 11 janvier devant le bureau du député de Nicolet-Bécancour





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la FTQ, Daniel Boyer, le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Alain Croteau, et le président de la section locale 9700 des Métallos, Clément Masse, participeront demain, le 11 janvier, à 14 heures, au rassemblement des lockoutés de l'aluminerie ABI devant le bureau du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

La section locale 9700 invite tous les maires de la région ainsi que les députés, dont Donald Martel, à venir s'adresser aux lockoutés qui seront présents pour souligner le triste anniversaire des 12 mois du déclenchement du lockout le 11 janvier 2018.

« L'ensemble de la région et même du Québec est affecté par le lockout qui s'éternise. Nous invitons donc les élus à venir se prononcer au sujet du conflit. La compagnie prend en otage les 1030 familles, affecte l'économie de la région et fait payer la note à Hydro-Québec et à l'ensemble des Québécois et Québécoises », lance le président de la section locale 9700, Clément Masse.

À ce jour, le lockout a fait perdre plus de 215 millions de dollars à Hydro-Québec, parce que le lockout est considéré comme un cas de force majeure, ce qui permet à ABI de se soustraire à ses obligations et de ne pas payer pour l'ensemble du bloc d'électricité qui lui est réservé.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rassemblement des lockoutés de l'aluminerie ABI de Bécancour

Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ; Clément Masse, président de la section locale 9700; Alain Croteau, directeur québécois des Métallos; Alexandre Fréchette, président de la section locale 9490 des Métallos (aluminerie Alma); Steve Galibois, président de la section locale 9586 ArcelorMittal Contrecoeur, et plusieurs autres métallos.

Quand : Vendredi 11 janvier 2019 à 14 heures

Où : Devant le bureau de circonscription du député Donald Martel (625, avenue Godefroy, bureau 202, Bécancour (Québec) G9H 1S3)

Les 1030 syndiqués de l'aluminerie de Bécancour ont été mis en lockout le 11 janvier 2018 par Alcoa et Rio Tinto. Les négociations achoppaient sur le financement du régime de retraite et le respect de l'ancienneté dans les mouvements de main-d'oeuvre. Alors qu'une entente négociée était possible, l'employeur a plutôt choisi de décréter un lockout.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

