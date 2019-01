Italie : le commerce international se fait tout sucre avec le SIGEP de Rimini





RIMINI, Italie, January 10, 2019 /PRNewswire/ --

Centre d'expositions de Rimini, du 19 au 23 janvier 2019

https://en.sigep.it

Le commerce international est l'ingrédient principal de la quarantième édition du SIGEP (Centre d'expositions de Rimini, Italie, du 19 au 23 janvier 2019). Le grand salon artisanal de la glace et de la confiserie, organisé par Italian Exhibition Group (IEG) met en lumière les chaînes de produits de la glace, de la pâtisserie, de la boulangerie, du café et du chocolat, en proposant le marché faisant le plus autorité aux sociétés de la restauration sucrée, avec des négociateurs venus des quatre coins du monde.

La plateforme SIGEP donne aux exposants la possibilité de choisir à l'avance en ligne le profil des acheteurs étrangers qu'ils souhaitent rencontrer lors du salon, ce qui leur permet d'organiser leurs agendas de réunions d'affaires. Sur la plate-forme, les opportunités émanent de 65 pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient, de l'Europe, de l'Amérique centrale et du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Océanie.

En outre, grâce à la participation d'ITA (Italian Trade Agency ou Agence commerciale italienne), des analystes commerciaux provenant de 9 nations (États-Unis, Canada, Chine, Corée du Sud, Japon, Indonésie, Iran, Viêt Nam et Jordanie) et des bureaux d'aide seront à disposition pour permettre de couvrir de manière approfondie les questions utiles au développement des affaires dans les domaines d'intérêt.

Pour SIGEP, il y a aussi l'ajout du projet avec Agenti 321 ; le partenariat conclu avec le plus vaste réseau au monde de sites Web dédié à la recherche d'agents commerciaux à travers le monde se poursuit en 2019, avec comme nouvelle particularité, l'implication du réseau d'agents en Allemagne.

Glace artisanale, confiserie artisanale, chocolat, pain et pizza, mais aussi café au SIGEP. Pour la première fois se tiendra le Championnat du monde de torréfaction du café, la compétition internationale itinérante qui récompense l'excellence de la torréfaction. Plus de vingt pays ont déjà programmé leur participation au Championnat du monde de torréfaction du café (Australie, Brésil, Chine, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis), et le Championnat est officiellement inclus dans le calendrier des événements organisés par les Événements mondiaux du café, après les rendez-vous pris en Hollande, en Afrique du Sud, en Chine et au Brésil.

Les événements revêtent aussi un caractère international. Dans la sphère pâtisserie du SIGEP, l'accent est mis sur la cinquième édition du Championnat du monde de pâtisserie junior, qui regroupe les meilleurs jeunes talents (moins de 23 ans) venus s'affronter pour remporter un titre convoité d'une qualité extraordinaire. Les participants seront de jeunes stars de la pâtisserie originaires d'Australie, de Chine, de Croatie, des Philippines, de France, d'Inde, d'Italie, de Russie, de Singapour, de Slovénie et de Taïwan.

