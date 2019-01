De nouvelles prestations offrent un soutien accru à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie





SCARBOROUGH, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Chaque Canadien mérite une chance réelle et juste de réussir. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement du Canada a créé trois nouvelles prestations pour offrir un soutien accru aux Canadiens appartenant à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était à Scarborough pour annoncer l'incidence que les trois nouvelles prestations, soit l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) et l'Allocation canadienne d'aide au logement (ACL), auront sur les Canadiens. Lorsque la troisième et dernière de ces prestations entrera en vigueur en 2020, les familles à faible revenu ayant un enfant âgé de moins de six ans et un autre âgé entre 6 et 17 ans pourraient toucher jusqu'à 17?000 $, comparativement à 12?443 $ sous l'ancien régime de prestations pour enfants et de Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT).

En juillet 2016, le gouvernement a lancé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Cette nouvelle prestation plus simple et libre d'impôt permet à 9 familles sur 10 d'obtenir plus d'argent. En juillet 2018, le gouvernement a commencé à indexer l'ACE en fonction de l'inflation. Ainsi, l'indexation de l'ACE permettra à un parent célibataire de deux enfants gagnant 35?000 $ de toucher près de 600 $ de plus, afin de couvrir la hausse des coûts liés aux enfants pour l'exercice 2019-2020.

Tel qu'annoncé dans le budget de 2018 et à compter de cette année, la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) se traduira par un soutien accru aux Canadiens qui travaillent fort pour intégrer la classe moyenne. Cette nouvelle prestation remplacera l'ancien régime de PFRT et permettra à 74?000 Canadiens de plus de se sortir de la pauvreté.

Par exemple, une personne seule sans enfant pourrait recevoir plus de 1?300 $, alors qu'un parent seul ou un travailleur en couple pourrait recevoir plus de 2?300 $. Ainsi, les personnes visées auront plus d'argent à leur disposition pour couvrir des coûts comme l'achat d'aliments sains ou de vêtements.

Annoncée en novembre 2017, l'Allocation canadienne d'aide au logement (ACL), dont le lancement est prévu en 2020, permettra aux Canadiens ayant besoin d'un logement de toucher jusqu'à 2?500 $. Conçue pour répondre aux besoins locaux, l'ACL, dont la prestation sera assurée par les provinces et les territoires, constituera un nouvel outil pour lutter contre le problème de l'abordabilité du logement. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, l'ACL devrait venir en aide à 300?000 familles pour qui l'abordabilité du logement représente un problème réel.

Des initiatives comme celles-ci appuient l'engagement global du gouvernement à améliorer le bien-être de tous les Canadiens et à renforcer la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

« Grâce à des initiatives comme l'Allocation canadienne pour enfants, la nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs et l'Allocation canadienne d'aide au logement à venir, nous continuons d'apporter les investissements nécessaires pour faire croître la classe moyenne et aider l'économie en remettant l'argent dans les poches des Canadiens. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils représentent des investissements à l'égard des gens et des communautés, et ils ont des répercussions claires et positives pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- Salma Zahid, députée de Scarborough Centre

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation libre d'impôt, plus simple et plus généreuse que l'ancien régime de prestations pour enfants. L'ACE a été indexée en fonction de l'inflation deux ans plus tôt que prévu, afin que les prestations suivent le coût de la vie. Au total, l'ACE aide près de 3,7 millions de familles canadiennes.

Le gouvernement instaure l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), une version améliorée de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, afin d'aider les travailleurs à faible revenu à ramener plus d'argent à la maison, ainsi que pour encourager plus de gens à intégrer le marché du travail et à y demeurer.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement collabore avec les provinces et les territoires au développement de la nouvelle Allocation canadienne d'aide au logement (ACL). L'ACL, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2020, devrait aider quelque 300?000 familles à assumer le coût de leur logement.

