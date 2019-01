Le gouvernement du Canada annonce du financement pour un nouveau programme d'intendance des opioïdes en Saskatchewan





OTTAWA, le 10 janv. 2019 /CNW/ - La crise des opioïdes est un problème de santé publique complexe qui exige une approche complète et concertée. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer une mobilisation accrue des professionnels de la santé pour veiller à ce que les médicaments opioïdes soient offerts aux personnes qui en ont besoin, tout en limitant les risques de méfaits.

Santé Canada verse à l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan un investissement de plus de 2,3 millions de dollars sur quatre ans pour qu'elle fournisse un nouveau programme d'intendance des opioïdes qui mobilisera les professionnels de la santé, qui fera la promotion de bonnes pratiques de prescription d'opioïdes et qui créera des ressources pédagogiques pour les praticiens.

La crise des opioïdes touche des collectivités partout en Saskatchewan et au pays. Cette initiative comporte toute une gamme d'activités que le gouvernement de la Saskatchewan poursuit afin de répondre aux enjeux dans la province. Elle contribuera à la réduction des taux élevés d'hospitalisations causés par les surdoses d'opioïdes en Saskatchewan, comme cité par l'Institut canadien d'information sur la santé. L'immense portée de cette crise, qui a entraîné des hospitalisations et des décès partout au Canada, souligne la nécessité de mobiliser les professionnels de la santé. Ce projet vise à augmenter la sensibilisation et à mettre au point de nouvelles approches de gestion de la douleur chronique, ce qui pourrait contribuer à améliorer les résultats pour les patients et à réduire le nombre d'hospitalisations dues aux opioïdes.

Financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, le programme d'intendance des opioïdes, situé à Regina, produira des résultats pouvant être appliqués à l'échelle de la province et du pays. Pour cette initiative, l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan travaillera avec des fournisseurs de soins primaires, des dentistes, des intervenants et d'autres partenaires.

Pour en savoir plus sur les mesures du gouvernement du Canada contre la crise des opioïdes, consultez Canada.ca/Opioides.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le programme d'intendance des opioïdes de l'Autorité sanitaire de la Saskatchewan. Ce programme fournira aux professionnels de la santé de l'information et des ressources objectives et fondées sur des données probantes pour la prescription d'opioïdes. Les initiatives de collaboration comme celles-ci sont essentielles pour nous aider à mettre fin à cette crise nationale. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Nous sommes reconnaissants pour le soutien financier du PUDS. Le programme d'intendance des opioïdes complémentera nos initiatives qui répondent à l'usage problématique des drogues et des pratiques de prescriptions en Saskatchewan. Cela améliorera les capacités du système de la santé, mais en fin de compte, contribuera à la réduction des taux élevés d'hospitalisations causés par des empoisonnements causés par les opioïdes et améliorera les résultats pour les patients. »

Gaylene Molnar

Directrice générale des normes cliniques - Saskatoon

Autorité sanitaire de la Saskatchewan

Faits en bref

Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances fournit plus de 28 millions de dollars par année à l'appui d'initiatives pour prévenir, traiter et réduire toutes les formes de méfaits découlant d'un mauvais usage de substances. Le programme accepte les propositions en continu.

Dans son budget 2018, le gouvernement investit environ 231 millions de dollars pour de nouveaux programmes contre la crise des opioïdes.

Dans le budget 2018, le gouvernement a aussi annoncé un investissement de 200 millions de dollars, puis de 40 millions de dollars annuellement par la suite, pour améliorer la prestation de services de traitement et de prévention de la consommation problématique de substances adaptés aux réalités culturelles dans les communautés des Premières Nations et des Inuits où les besoins sont grands.

La Saskatchewan a récemment signé un accord bilatéral concernant le Fonds d'urgence pour le traitement du gouvernement du Canada . Grâce à cet accord, la province a reçu un financement fédéral de plus de 5 millions de dollars à l'appui d'initiatives qui faciliteront et augmenteront l'accès des personnes ayant une consommation problématique de substances à des services de traitement essentiels dans la province.

Liens connexes

Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

Crise des opioïdes au Canada

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 11:02 et diffusé par :