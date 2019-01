Ouverture de nouveaux locaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Richmond, monsieur André Bachand, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, l'ouverture des nouveaux locaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS), dans un édifice acquis par l'établissement au 1095, rue Belvédère Sud.

Ces nouveaux locaux ont fait l'objet de travaux consistant en un réaménagement et en un agrandissement du bâtiment, en vue d'y accueillir plusieurs activités cliniques qui y seront déménagées au cours des prochains jours, à partir du 14 janvier. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'optimisation des espaces locatifs du CIUSSS. Son coût s'élève à 6 777 870 $, somme assumée par le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) de l'établissement.

Citations :

« Je suis très heureux de constater le résultat des efforts des derniers mois. Ces nouveaux locaux permettront de réunir plusieurs services très importants pour la population, en un seul et même endroit, dans des espaces plus conviviaux et mieux adaptés aux besoins. Ces améliorations profiteront également au personnel qui oeuvre auprès des usagers et favoriseront ainsi une meilleure qualité des soins offerts. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont engagés dans la réalisation de ce beau projet. »

André Bachand, député de Richmond

« Je me réjouis de constater que cet établissement a à coeur d'optimiser la gestion de ses locaux cliniques, et que de tels efforts de réorganisation auront un effet positif concret et durable sur la qualité et l'accessibilité des services fournis à la population de son territoire. C'est avec de telles initiatives que nous parviendrons ensemble à revoir nos façons de faire pour en faire bénéficier encore davantage les citoyens, contribuant non seulement à leur fournir les soins nécessaires en temps opportun, mais également à améliorer de manière notable leur qualité de vie et leur mieux-être. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les nouveaux locaux accueilleront plusieurs services, soit :

les soins infirmiers courants et les services de vaccination pour la clientèle adulte, actuellement offerts au 50, rue Camirand et au 1200, rue King Est (14 janvier);

le Groupe de médecine de famille (GMF) des Grandes-Fourches, auquel se joindra la Clinique médicale du Vieux-Nord (15 janvier);

les activités de la Clinique de planification des naissances, située au 213, 13e Avenue Nord (21 janvier).

L'offre de soins et de services sera davantage adaptée aux besoins, notamment grâce à :

une technologie bonifiée pour la téléassistance en soins de plaie;

un rehaussement de 4 à 10 chaises lors des traitements intraveineux;

un aménagement ergonomique des bureaux et des espaces plus adaptés;

une capacité d'accueillir 70 rendez-vous de plus par jour pour les soins infirmiers courants;

un environnement de travail plus adéquat pour les médecins, l'équipe des infirmières et autres professionnels du GMF des Grandes-Fourches, dont la clientèle inscrite est passée de 13 700 à plus de 18 000 personnes depuis 2010.

