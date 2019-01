Projet Turcot - Fermetures importantes dans l'échangeur Turcot durant la fin de semaine du 11 janvier 2019 - Secteur à éviter

Du 18 décembre au 7 janvier derniers, VIA Rail Canada (VIA Rail) a connu une période des Fêtes achalandée, alors que plusieurs milliers de...

Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter...