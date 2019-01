Lancement des consultations prébudgétaires 2019-2020 - Le ministre des Finances invite les gens à s'exprimer sur les orientations budgétaires du gouvernement





QUÉBEC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a lancé aujourd'hui les consultations prébudgétaires 2019-2020, qui se dérouleront en deux volets principaux. Le premier volet, en ligne, permettra aux citoyens de s'exprimer sur les orientations budgétaires du gouvernement. De plus, le ministre tiendra ses traditionnelles consultations privées au cours desquelles il rencontrera des représentants de différentes organisations provenant de plusieurs sphères de la société québécoise.

Les consultations prébudgétaires en ligne seront accessibles à compter du 14 janvier au http://consultations.finances.gouv.qc.ca/. Jusqu'au 15 février, la population est invitée à répondre à un bref questionnaire touchant de grands enjeux liés à la préparation du budget et pourra même soumettre ses idées au ministre des Finances.

Également, pour la première fois cette année, la liste des personnes et des organisations rencontrées ainsi que les mémoires soumis seront disponibles dans la page des consultations du site Internet du ministère des Finances.

Les citoyens et les organisations sont invités à participer en grand nombre à ces consultations afin d'alimenter le gouvernement sur les grands thèmes suivants : Comment accroître le potentiel économique du Québec en favorisant la productivité et l'offre de travail? Comment assurer un financement stable et prévisible des missions de l'État? Comment favoriser le développement des entreprises et la création d'emplois bien rémunérés? Comment réduire le fardeau fiscal des particuliers et des familles? Comment favoriser l'équité intergénérationnelle sur les plans économique et environnemental?

« La préparation d'un premier budget est une étape importante pour un gouvernement, et nous abordons ces consultations dans un esprit d'ouverture. Nous voulons donner aux citoyennes et aux citoyens un Québec qui leur ressemble, dans lequel ils pourront s'épanouir pleinement. Un Québec moderne et plus riche, qui se donne les moyens de s'occuper de tous. »

Eric Girard, ministre des Finances

