Le gouvernement du Canada soutient l'innovation par l'entremise du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone - Annonce du premier bénéficiaire du volet des champions





TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Le soutien de l'innovation canadienne permettra de réduire les émissions, de promouvoir les entreprises canadiennes et leur ingéniosité, et de faire croître l'économie propre. Les changements climatiques constituent à la fois notre plus grand défi et l'une de nos meilleures possibilités économiques, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à appuyer des projets qui réduiront les émissions et stimuleront la création d'emplois.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que le tout premier bénéficiaire du financement du volet des champions dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone est Enwave Energy Corporation. Le gouvernement investit 10 millions de dollars dans le projet d'Enwave visant l'expansion du système de refroidissement utilisant les eaux lacustres profondes. Cette technologie puise de l'eau froide du lac Ontario pour climatiser les hôpitaux, les établissements gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les gratte-ciel au centre-ville de Toronto. Les immeubles sont généralement énergivores et ce projet peut ainsi réduire la quantité d'énergie nécessaire pour les climatiser, et ce, jusqu'à 80 %, ce qui est particulièrement considérable compte tenu des températures qui continuent de grimper en raison des changements climatiques. En misant sur les investissements effectués par Enwave, le gouvernement travaille avec les entreprises canadiennes pour appuyer l'ingéniosité et pour accroître l'économie propre du Canada.

Les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques qui se manifestent par des conditions météorologiques exceptionnelles plus fréquentes, depuis des feux de forêt et des inondations, jusqu'à des vagues de chaleur meurtrières. Ces conditions entraînent des coûts économiques et humains sur la population partout au pays. Pour 2019 et au-delà, il est important d'investir dans des projets qui aideront le Canada à réduire les émissions et à prendre des mesures contre les changements climatiques.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada est une partie importante du plan climatique canadien. Le Fonds contribue à la mise en oeuvre de notre plan climatique en optimisant les investissements dans des projets qui diminuent la pollution par le carbone, génèrent une croissance propre, réduisent les factures d'électricité des Canadiens et favorisent la création des emplois de l'avenir.

Le volet des champions fait partie d'un défi lancé dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone mis en place pour les projets ambitieux qui permettent de réduire directement les émissions du Canada. Des projets supplémentaires de la part des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations municipales, des organismes et collectivités autochtones, des entreprises et des organismes sans but lucratif seront annoncés au cours des prochains mois.

« Les Canadiens de tout le pays proposent des façons novatrices d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, permettant aux gens d'économiser de l'argent et créant de bons emplois par le fait même. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, notre gouvernement veille à ce que nous soyons en bonne position pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce financement est un investissement dans l'avenir de Toronto. Au fur et à mesure que Toronto continuera de croître au cours des 20 prochaines années, Enwave s'engage à rendre notre ville plus résiliente en fournissant des approches novatrices et durables de chauffage et de refroidissement à l'appui de la croissance de la ville. »

- Carlyle Coutinho, président et directeur de l'exploitation, Enwave Canada

Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique du Canada aideront à améliorer l'économie et l'environnement du pays d'ici 2030 en créant 118 000 nouveaux emplois, ce qui fera bondir notre produit intérieur brut (PIB) de 356 milliards de dollars et fera économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 $ par an. Les avantages économiques de l'efficacité énergétique sont considérables pour les Canadiens. Chaque dollar dépensé dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de PIB.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone de 2 milliards de dollars se divise en deux parties :

Le Fonds du leadership verse jusqu'à 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires afin d'optimiser les investissements dans les projets et les programmes qui créent une croissance propre et réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans le but d'appuyer le Cadre pancanadien. Le Défi verse plus de 500 millions de dollars en financement pour appuyer des projets qui permettront de mettre à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et de générer une croissance propre.

Le Défi est divisé en deux volets.

Le volet des champions, dont le financement est estimé à 450 millions de dollars, était ouvert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux collectivités et aux organisations autochtones, aux entreprises et aux organisations à but non lucratif.



Le volet des partenariats, dont le financement est estimé à 50 millions de dollars, a été lancé le 20 décembre 2018 et cible les candidats de plus petite envergure, dont les petites entreprises, les organisations à but non lucratif, les petites municipalités et les collectivités et organisations autochtones.

