L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques s'entretient avec des élèves de la Saskatchewan depuis l'espace

SASKATOON, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'exposition étudiante Spectrum 2019 (en anglais seulement) a été inaugurée ce matin à l'Université de la Saskatchewan avec la participation spéciale - depuis l'espace! - de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques. Plus de 300 participants, dont 200 élèves de la sixième à la neuvième année d'écoles de la province, ont eu la chance exceptionnelle d'interagir avec l'astronaute canadien, qui vivra et travaillera à bord de la Station spatiale internationale jusqu'en juin 2019.

L'ancien astronaute canadien originaire de Saskatoon Dave Williams était sur place. Il a parlé de son expérience personnelle des vols spatiaux et souligné que l'espace possède le pouvoir formidable d'inspirer la prochaine génération d'explorateurs. Les participants étaient tout ouïe quand le Dr Williams et le Dr Saint-Jacques ont raconté ce que c'était que de vivre en orbite. Quelques élèves du secondaire ont ensuite eu la chance unique de poser des questions à l'astronaute David Saint-Jacques à bord de la Station.

En bref

Spectrum est une exposition étudiante triennale sur la science, la technologie et le génie qui vise à instruire et à inspirer les jeunes. Spectrum 2019 (en anglais seulement) battra son plein du 10 au 13 janvier : les visiteurs pourront y voir des présentoirs et des stands interactifs, assister à des ateliers, participer à des concours et assister à des conférences sur les concepts scientifiques et les innovations technologiques.

Pour susciter l'intérêt des jeunes Canadiens pour les sciences et les disciplines connexes, l'ASC organise une série d'activités pendant la mission de David Saint-Jacques , plusieurs en collaboration avec des partenaires. Voici quelques exemples.

, plusieurs en collaboration avec des partenaires. Voici quelques exemples. Concours « L'espace dans votre école » : Les écoles canadiennes sont invitées à participer à un concours pour organiser une activité avec l'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques pendant qu'il est dans l'espace. La période de dépôt des candidatures se termine le 28 février 2019.



Radi-N2 et vous : Pendant que David Saint-Jacques mesure les niveaux de rayonnement à bord de la Station spatiale dans le cadre de l'expérience Radi-N2, des classes de partout au Canada pourront en faire autant sur Terre.

Défi « Astro Pi » : Les élèves développent du code qui pourrait être utilisé dans les ordinateurs de la Station spatiale. Deux niveaux de complexité rendent le défi « Astro Pi » accessible aux élèves avec ou sans expérience de codage.

Citations

« Il y a bien des années, animé d'une curiosité et d'une passion pour la science et la technologie, j'ai fait des études de génie pour comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai maintenant l'immense honneur de vivre cette aventure extraordinaire. C'est une chance vraiment formidable de pouvoir continuer à apprendre et d'avoir une perspective nouvelle et exceptionnelle de notre planète, de l'Univers et de l'humanité. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« C'est très spécial pour moi aujourd'hui de voir mon compatriote David Saint-Jacques dans l'espace puisque j'y étais moi-même il y a dix ans. Je suis originaire de Saskatoon et je suis vraiment content de voir tant d'élèves d'ici tourner leur regard vers l'espace et s'apercevoir que la science peut les mener vers de nouveaux horizons! »

Dave Williams, ancien astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« L'équipe de Spectrum est très heureuse d'inaugurer l'exposition avec David en direct de l'espace! C'est extraordinaire d'avoir la possibilité de collaborer avec l'Agence spatiale canadienne pour réaliser notre mission éducative visant à inciter les jeunes à découvrir la science et la technologie! »

Gillian Leach, coordonnatrice de Cameco Spectrum 2019 et étudiante en génie civil à l'Université de la Saskatchewan

Liens

