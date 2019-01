La FJC et la Fondation des Prix Michener collaborent au nouveau processus de soumission pour les principaux prix





TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Grâce à une collaboration entre la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et la Fondation des Prix Michener, les organismes de presse qui posent leur candidature à deux des plus importants prix de journalisme au Canada pourront plus facilement soumettre leurs articles en ligne en utilisant un nouveau formulaire de participation commun.

Le Prix Michener honore le journalisme d'intérêt public, tandis que le Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC rend hommage aux organismes de presse qui incarnent un journalisme exemplaire. Les deux prix ouvriront le 16 janvier; leur date limite sera le 22 février.

« La Fondation Michener est heureuse de conclure cette nouvelle entente avec la Fondation pour le journalisme canadien, a déclaré Margo Goodhand, juge en chef du Prix Michener. Nous savons que de nombreuses salles de rédaction présentent leur candidature au Prix Michener, la plus haute distinction canadienne pour le journalisme d'intérêt public, et au prestigieux Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC. Le nouveau formulaire d'inscription commun rendra plus simple et plus facile pour les salles de presse le fait de postuler à l'un des deux prix ou aux deux en même temps. »

En vertu de cette nouvelle entente, la FJC sera responsable des soumissions en ligne et du soutien au marketing pour le Prix Michener.

Les présentations des prix resteront les mêmes. Après l'annonce de la liste des finalistes dans les catégories des petits et des grands médias en avril, le nom du lauréat du Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC sera annoncé lors de la remise annuelle des Prix de la FJC, le 13 juin à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. (Les tarifs de prévente pour les billets et les tables seront offerts jusqu'au 28 février.)

Les finalistes du Prix Michener seront également annoncés en avril, et une cérémonie aura lieu à Rideau Hall, à Ottawa (habituellement tenue en juin) à l'invitation de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada.

Deux bourses Michener-Deacon de journalisme d'enquête, d'une valeur de 40 000 $, plus 5 000 $ en dépenses justifiables, seront également attribuées lors de cette cérémonie. C'est la première année que les bourses sont ouvertes aux organismes de presse ainsi qu'aux journalistes individuels qualifiés. La date limite pour présenter une demande de bourse Michener-Deacon est le 22 février.

Fondé en 1970 par Roland Michener, alors gouverneur général, le Prix Michener récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public et est ouvert à tous les médias canadiens.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos de la Fondation des Prix Michener

La Fondation des Prix Michener honore, célèbre et encourage l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par feu le très honorable Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974.

