PBSC Solutions Urbaines Lance le Plus Récent Vélo Électrique au Salon CES de Las Vegas

MONTREAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines, fournisseur mondial de systèmes de mobilité urbaine durables, est fière de présenter le E-FIT, la plus récente technologie de vélo électrique qui s'ajoute à sa gamme déjà bien établie de vélos en libre-service.



En 2018, la pionnière en mobilité urbaine a lancé avec succès son premier vélo à assistance électrique BOOST et depuis, plusieurs villes partout dans le monde l'ont adopté ? Barcelone, Valence (France) et Chattanooga.

Répondant à la popularité grandissante de vélos équipés de la technologie à assistance électrique, PBSC dévoile le E-FIT. Il dispose d'une batterie de grande capacité qui se charge directement aux stations intelligentes, et son moteur central est entièrement intégré au cadre en aluminium, permettant ainsi aux cyclistes de maintenir leur équilibre et d'obtenir une propulsion tout en douceur. Selon les principes de développement durable de PBSC, le E-FIT offre le même design ergonomique éprouvé, assurant robustesse et fiabilité, ainsi que l'innovation technologique qui ont fait la renommée de l'entreprise.

« À travers nos activités de R et D, nous sommes arrivés à produire un vélo électrique à la fine pointe qui respecte nos critères de durabilité en plus d'être accessible à tous les cyclistes. Nous aspirons à fournir des solutions de mobilité urbaine qui s'adaptent à chaque ville, peu importe le climat ou la topographie. Nous voulons qu'il en soit de même pour nos utilisateurs. Nous sommes fiers d'offrir une expérience de conduite optimale à tous les cyclistes, et le E-FIT représente le prolongement de cette philosophie. »

? Luc Sabbatini, PDG, PBSC Solutions Urbaines

E-FIT : la solution électrique, fun et écologique

Le vélo E-FIT de PBSC offre la plus récente technologie de pédalage à assistance électrique :

Une batterie de grande capacité intégrée à même le cadre en aluminium du vélo, d'une autonomie de plus de 70 km, pour un usage sans tracas



Le puissant moteur central électrique est positionné de manière à assurer un maximum de stabilité, propulsant les cyclistes en douceur et confortablement, sans bruit ni vibration



3 vitesses pour une expérience de conduite entièrement personnalisable



Les stations intelligentes de PBSC agissent comme des pôles d'alimentation, garantissant que les vélos sont toujours chargés et prêts à partir, tout en éliminant la nécessité de charger manuellement ou de permuter les batteries

Des stations intelligentes pour une solution plus intelligente

Les vélos PBSC ont prouvé leur efficacité, leur fiabilité et leur durabilité. Ils sont intelligemment intégrés dans les initiatives d'aménagement et les systèmes de transit public des villes. Les stations intelligentes offrent :

FLEXIBILITÉ : les stations intelligentes effectuent une surveillance constante et font un compte-rendu sur la santé, le chargement de la batterie, les données diagnostiques et le déplacement des vélos. Les stations intelligentes peuvent accommoder tous les vélos grâce à une technologie intelligente qui reconnaît et charge les vélos électriques selon le besoin.



À propos de PBSC Solutions Urbaines

En proposant des solutions de technologie durables pour des villes intelligentes, PBSC change le monde, une ville à la fois. Comme chef de file mondial en solutions de vélopartage et pionnière en mobilité urbaine, l'équipe de PBSC met sur pied, commercialise et opère ? directement à travers son opérateur auxiliaire, ou indirectement à travers un réseau global de partenaires locaux ? les solutions urbaines les plus avancées et personnalisables pour les villes intelligentes. Reconnue comme un catalyseur des innovations sociales, PBSC possède actuellement quatre modèles de vélos ? ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT ? déployés partout dans le monde, et continue à prendre de l'ampleur avec 65?250 vélos, 5?750 stations et plus de 240 millions de trajets jusqu'à présent! Pour plus d'informations, visitez www.pbsc.com

