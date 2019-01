À l'occasion du CES 2019, le détaillant intelligent chinois Suning présente sa nouvelle stratégie « RaaS » visant à renforcer la numérisation du secteur de la vente au détail





Le Dr Jack Jing, chef de l'exploitation chez Suning Technology Group, lance cette nouvelle stratégie

Cette plateforme ouverte permettra aux partenaires d'accéder à l'écosystème fondé sur la technologie

Les petits et moyens détaillants peuvent faire appel à cette stratégie pour renforcer l'efficacité opérationnelle et l'expérience de la clientèle

LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion du CES 2019 à Las Vegas, Suning, le géant commercial classé au deuxième rang des plus grandes entreprises chinoises non publiques, et propriétaire de Suning.com, société de vente au détail figurant dans le classement Fortune Global 500, a levé le voile sur son nouveau « Retail as a Service » (« RaaS »), fondé sur sa stratégie de vente au détail intelligente, qui guidera le développement futur du secteur.

Considérée comme le « cerveau » de la vente au détail intelligente, cette stratégie est en substance un modèle de plateforme ouverte grâce auquel les partenaires peuvent accéder au portefeuille Suning de capacités de technologies accumulées à long terme et à l'expérience d'exploitation omni-canaux, y compris :

SaaS ( Software as a Service ) ? en se fondant sur les pratiques de recherche et développement (« R&D ») orientées vers la clientèle, Suning a réalisé les applications commerciales de l'IA, de l'IdO et des mégadonnées sur l'ensemble du processus commercial, comme des recommandations de produits personnalisés, la boutique numérique et les services de la maison intelligente.

PaaS ( Platform as a Service ) ? comprend la plateforme IA de Suning, la plateforme de mégadonnées et plus de 80 moteurs d'entreprises. La plateforme IA repose sur 3 plateformes d'algorithmes fondamentales pour prendre en charge plus de 150 compétences IA et plus de 80 scénarios de vente au détail, tandis que la plateforme de mégadonnées peut collecter, traiter et distribuer plus de 600 millions d'informations d'utilisateurs générées par plus de 2 000 scénarios de services de vente au détail, ainsi que 15 milliards de calculs de données par jour.

IaaS ( Infrastructure as a Service ) -- Suning a mené à bien la construction de l'infrastructure qui comprend des équipements de calcul, de stockage, de mise en réseau, IDC (Internet Data Centre) et de microservice pour prendre en charge parfaitement le plus grand écosystème industriel.

HaaS (Know-How as a Service) -- Suning détient 5 centres de R&D et 35 sites de solutions en Chine et à l'étranger. Une formidable équipe réunissant plus de 10 000 experts a été constituée pour fournir sans relâche les connaissances techniques les plus récentes et les plus innovantes pour explorer les futures tendances et opportunités du secteur.

Pour le Dr Jack Jing, chef de l'exploitation chez Suning Technology Group : « Dès lors que nous sommes le plus grand détaillant omni-canaux en Chine, nous savons que la vente au détail intelligente est essentielle pour attirer et satisfaire les consommateurs à l'ère du numérique. Nous souhaitons travailler avec davantage de partenaires du secteur en vue d'ouvrir l'accès aux données, à la technologie et aux outils, qui pourront les aider à mieux comprendre leurs utilisateurs et réaliser les objectifs de leur entreprise. C'est ça la stratégie "Retail as a Service" (RaaS). »

La stratégie « RaaS » de Suning offre aux professionnels industriels comme les fabricants, les petits et moyens détaillants et même les développeurs de technologies ou les fournisseurs de services, une solution intégrée leur permettant d'accroître leurs gains d'efficacité opérationnelle et l'expérience de la clientèle.

Pour promouvoir encore davantage cette stratégie, Suning a annoncé qu'elle allait coopérer avec un certain nombre de partenaires industriels -- GaiaWorks, Ecovacs Robotics et SenseTime, la licorne IA la plus précieuse au monde et le plus grand acteur IA « tout en ligne » -- pour renforcer le développement et élargir les scénarios d'applications de la solution.

Entre-temps, avec près de 30 ans d'expérience de la vente au détail en ligne et hors ligne, Suning a également annoncé qu'elle allait ouvrir la source logicielle de son écosystème de vente au détail intelligente à l'occasion du CES 2019. Son but est de permettre aux PME de partager l'atout technologique des entreprises plus grandes, de renforcer les capacités et l'efficacité d'exploitation. Suning a commencé à appliquer son système partagé de gestion et d'exploitation en boutique à son Retail Cloud Programme, lequel a été lancé en 2018 pour permettre des petites et moyennes franchises de vente au détail dans les villes chinoises de niveaux 4 à 6, et elle a obtenu des résultats remarquables en l'espace d'une année. En offrant un accès à l'écosystème de vente au détail intelligente de Suning, on dénombre aujourd'hui plus de 2 000 boutiques Suning Retail Cloud dans le pays qui sont équipées des moteurs d'entreprises RaaS de Suning.

Suning occupe le stand n° 26030 au LVCC S2 Area.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine. Elle comporte deux sociétés cotées en Chine et au Japon. En 2018, Suning Holdings s'est classée deuxième parmi les 500 entreprises privées les plus importantes de Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 80,85 milliards de dollars (557,9 milliards de yuans). En accord avec sa mission de « dominer l'écosystème dans toutes les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning s'est attachée à renforcer son coeur de métier et à l'élargir dans huit branches d'activités verticales : Suning.com, les services logistiques, les services financiers, les services technologiques, l'immobilier, le sport, les médias et le divertissement, et les investissements. Suning.com figure dans le classement Fortune Global 500 de 2018. Pour tout complément d'information, consultez www.suningholdings.com

