iA Groupe financier étend son application mobile à d'autres secteurs d'activité





QUÉBEC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a franchi une autre étape importante de son virage numérique en intégrant le secteur de l'épargne et retraite individuelles ainsi que celui des prêts hypothécaires à son application iA Mobile.

En plus de pouvoir suivre l'évolution de leur contrat et le rendement de leurs placements en tout temps, et ce, directement à partir de l'application iA Mobile, les clients de l'Épargne et retraite individuelles peuvent accéder rapidement et de façon sécuritaire à d'autres renseignements financiers, tels que le solde de leurs placements et leurs documents électroniques.

« Chez iA Groupe financier, nous investissons massivement en technologie et plus particulièrement dans les technologies numériques et mobiles. De plus, nous adaptons nos façons de faire en favorisant l'efficacité ainsi que l'expérience client et l'expérience conseiller, affirme Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles. Par la technologie, nous sommes plus accessibles, l'information est plus près des gens et les transactions s'avèrent plus simples. ».

Par ailleurs, les clients de iA Groupe financier qui détiennent un prêt hypothécaire auront accès à plusieurs fonctionnalités par l'intermédiaire de iA Mobile. Ils pourront notamment consulter le solde et le taux de leur prêt ainsi que connaître l'amortissement restant et d'autres informations pertinentes à propos de leur produit hypothécaire. Ils pourront également vérifier des dates importantes, telles celle du prochain versement ou celle de l'échéance de leur prêt.

« Cette innovation nous permet d'offrir encore plus de souplesse à nos clients en plus de soutenir l'un de nos objectifs fondamentaux, qui est de leur offrir un service personnalisé à chaque étape de leur prêt », poursuit Marie-Élaine Gaudreault, vice-présidente, Prêts hypothécaires.

Les nouveaux utilisateurs de l'Épargne et retraite individuelles et des Prêts hypothécaires s'ajoutent à plusieurs milliers de participants des régimes d'assurance et d'épargne-retraite collectifs qui se connectent déjà à l'application mobile de iA Groupe financier pour se simplifier la vie. Ils peuvent entre autres faire leurs réclamations d'assurance collective, vérifier leur couverture médicaments, voir leur progression vers l'atteinte de leur objectif de retraite et verser des cotisations à leur régime.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

