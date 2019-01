Air Canada conclut la transaction d'acquisition du programme de fidélisation Aéroplan





Les milles Aéroplan seront acceptés, à raison d'un pour un, dans le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada à son lancement en 2020.

Les clients peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan en toute confiance.

Les statuts Altitude et les privilèges demeurent inchangés.

Parachèvement avec les banques TD et CIBC et avec Visa Canada des ententes liées aux réseaux et au programme de fidélisation par carte de crédit en vue de leur participation future au programme de fidélisation d'Air Canada.

Entente de principe conclue avec American Express en vue du maintien de sa participation au programme de fidélisation d'Air Canada après 2020.

MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec Aimia Inc. la transaction d'acquisition d'Aimia Canada, propriétaire et exploitant du programme de fidélisation Aéroplan. Air Canada a également confirmé que les milles des membres Aéroplan seront acceptés, à raison d'un pour un, dans le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada à son lancement en 2020.

« Air Canada crée un programme de fidélisation d'avant-garde qui vise à offrir aux clients une souplesse, un choix et une commodité inégalés lorsqu'il sera lancé en 2020. L'achat d'Aéroplan aujourd'hui marque une étape importante de cette initiative de transformation : nous acquérons l'un des programmes de fidélisation les plus prisés en son genre au Canada. Pour de nombreux Canadiens, compte tenu de l'accès privilégié d'Aéroplan à Air Canada, il s'agit de la meilleure monnaie après le dollar canadien, a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

« De plus, nous pouvons maintenant confirmer aux membres Aéroplan que leurs milles Aéroplan existants seront acceptés, à raison d'un pour un, dans le nouveau programme. Enfin, avec la transaction d'aujourd'hui, les clients ont maintenant la confirmation qu'ils peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan tout en ayant l'assurance qu'ils conserveront leur statut Air Canada Altitude et leurs privilèges actuels. »

Depuis qu'elle a annoncé en mai 2017 qu'elle lancerait son propre programme de fidélisation en 2020, Air Canada a mené de vastes consultations auprès de plus de 30 000 clients dans le but de déterminer les principales caractéristiques du programme. Les clients ont exprimé leur nette préférence pour l'utilisation de leurs milles Aéroplan dans le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada, qui devrait être le meilleur du pays. Si l'on en juge par leur rétroaction, ils seront donc ravis de profiter des autres avantages suivants :

La meilleure valeur de récompense pour les vols d'Air Canada, en plus d'un accès inégalé à des voyages avec plus de 40 transporteurs partenaires, y compris ceux du réseau mondial Star Alliance ;

; L'accès aux meilleures cartes de crédit de primes-voyages du Canada , offertes par la Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et American Express;

, offertes par la Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et American Express; Plus de façons d'accumuler et d'échanger les points contre des voyages, des surclassements, des expériences, des produits à bord et de petits plaisirs;

Une expérience supérieure lorsqu'ils voyagent avec des amis ou des membres de leur famille;

Tout ce qu'Air Canada a à offrir, en un seul endroit, grâce à une nouvelle expérience numérique.

Pour de plus amples renseignements, les clients d'Air Canada et les membres Aéroplan peuvent consulter la page www.aircanada.com/fidelite.

Parallèlement à la conclusion de l'achat d'Aéroplan, Air Canada, la Banque Toronto-Dominion (« TD »), la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») et Visa Canada (« Visa ») ont conclu différentes ententes commerciales touchant l'acquisition et en soutien à celle-ci, notamment des ententes liées aux cartes de crédit du programme de fidélisation et aux réseaux en vue d'une participation future dans le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada. De plus, Air Canada a conclu une entente de principe avec American Express Canada, une entreprise qui émet des produits comarqués Aéroplan, afin de maintenir sa participation au programme de fidélisation d'Air Canada après 2020.

Le prix d'achat global se ventile comme suit : 450 millions de dollars en espèces, plus 47 millions de dollars pour rajustements avant signature. Ces rajustements avant signature tiennent compte de la prise en charge d'un passif net inférieur aux projections. Le prix d'achat est assujetti à certains rajustements après signature et l'acquisition comprend aussi la prise en charge du passif en milles Aéroplan. Les banques TD et CIBC ont versé à Air Canada un montant total de 822 millions de dollars. Visa a également effectué un versement à Air Canada et American Express fera de même si l'entente est signée. En outre, les banques TD et CIBC ont remis 400 millions de dollars à Aimia Canada, maintenant filiale d'Air Canada, en versements anticipés s'appliquant aux paiements mensuels des milles Aéroplan.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à de grands risques et incertitudes, ils ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de celui-ci, et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

