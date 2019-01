Aimia annonce l'émission d'un avis de remboursement visant la totalité de ses billets garantis de premier rang à 5,60 %, série 4, échéant le 17 mai 2019





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) (« Aimia »), société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de la réalisation de sa vente à Air Canada de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'Aimia Canada Inc., propriétaire et exploitante du programme de fidélisation Aéroplan, elle avait émis un avis de remboursement avant l'échéance visant la totalité de ses billets garantis de premier rang à 5,60 %, série 4, d'un capital de 250 000 000 $ en circulation et échéant le 17 mai 2019 (CUSIP 00900QAC7) (« billets de série 4 »). La date de remboursement, telle qu'elle est indiquée dans l'avis de remboursement, est le 8 février 2019 (« date de remboursement »).

Les billets de série 4 seront remboursés au prix correspondant au prix selon le rendement des obligations du Canada ou au capital des billets de série 4, selon le montant le plus élevé, majoré, dans chaque cas, des intérêts courus et impayés à la date de remboursement, exclusivement (globalement, « prix de remboursement »), comme il est indiqué ci-dessous et conformément aux modalités des billets de série 4. Le prix de remboursement sera calculé par la Société et communiqué au fiduciaire le jour ouvrable précédant la date de remboursement.

Conformément aux modalités des billets de série 4, le « prix selon le rendement des obligations du Canada » désigne un prix correspondant au prix des billets de série 4 calculé de manière à procurer un rendement à l'échéance égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada, plus 0,985 %, le jour ouvrable précédant la date fixée pour le remboursement. Le « rendement des obligations du gouvernement du Canada », à une date donnée, désigne le rendement à l'échéance à cette date, composé semestriellement, que procurerait une obligation du gouvernement du Canada non remboursable si elle était émise, en dollars canadiens et au Canada, à un prix correspondant à la totalité de son capital à cette date et assortie d'une durée jusqu'à l'échéance égale à la durée qui reste à courir sur les billets de série 4. Le rendement des obligations du gouvernement du Canada correspondra à la moyenne des rendements établis par deux courtiers canadiens reconnus nationalement choisis par la Société.

Pour les questions concernant ce remboursement, veuillez communiquer avec Joshua Chandler, vice?président, Fusions et acquisitions et trésorier de la Société, par téléphone au numéro (514) 928-8043.

À propos d'AIMIA

Aimia Inc. (TSX : AIM) est une société mondiale de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité qui fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt à la fois de ses clients et des consommateurs. Aimia travaille en collaboration avec des entreprises pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède également des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com/fr.

