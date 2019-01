Le rapport du sondage sur les tendances du secteur manufacturier 2019 d'Alithya révèle que 17 % des manufacturiers* ont consacré plus de 10 millions de dollars en dépenses en immobilisations au cours de la dernière année





Les tendances dans les domaines de pointe devraient faire sentir leur influence en 2019 et pour les années à venir

ALPHARETTA, GA, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le groupe Alithya (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») et sa division Fullscope, un fournisseur de premier plan de la plateforme technologique moderne Dynamics 365 (anciennement « Dynamics AX » et « CRM ») de Microsoft, ont publié les résultats et l'analyse de leur sondage sur les tendances du secteur manufacturier 2019. Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations se préparent pour 2019, on a demandé à plus de 100 hauts dirigeants du secteur manufacturier de répondre à des questions conçues pour découvrir quelles sont leurs préoccupations et leurs difficultés les plus importantes, et quelles sont leurs initiatives de croissance.

Le rapport tiré du sondage indique que 28,3 % des manufacturiers prévoient un taux de croissance annuel supérieur au taux de croissance prévu pour le secteur de 6,6 %. Le sondage présente également des renseignements concernant :

les dépenses liées aux projets d'immobilisations et les activités de fusion et d'acquisition et la stratégie;

et les et la stratégie; les principaux investissements en technologie que font les manufacturiers pour rester dans la course et mieux prévoir les demandes des clients;

que font les manufacturiers pour rester dans la course et mieux prévoir les demandes des clients; l'aptitude à cerner les produits, les clients et les régions profitables ;

; ce que font les manufacturiers pour améliorer la collaboration avec les clients, les fournisseurs et les utilisateurs internes.

« La force de l'économie américaine ne s'est pas démentie et 2018 a été une année productive pour bien des compagnies manufacturières. Cela nous a permis de comprendre comment les manufacturiers tirent profit de la croissance économique et de quelle manière ils s'y prennent pour augmenter l'efficience de la production tout en améliorant la qualité. Un des résultats les plus intéressants touche les investissements clés en technologie qui sont nécessaires pour rester dans la course et mieux prévoir les demandes des clients. Nous sommes heureux de vous présenter les toutes dernières tendances et perspectives sur le secteur manufacturier » a déclaré John Scandar, vice-président principal chez Alithya.

Pour en savoir plus, visitez le : https://info.fullscope.com/2019-manufacturing-survey-report.

À propos d'Alithya

Le groupe Alithya inc. est un chef de file nord-américain en stratégie et en technologies numériques. Fondé en 1992, il regroupe environ 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son offre intégrée repose sur sa grande expertise des services de conseil stratégique, des technologies ERP intégrées et des solutions aux entreprises sur mesure. Ses clients exercent leurs activités dans une panoplie de secteurs : finance, placement, assurances, manufacturier, commerce de détail et distribution, télécommunications, transport, services professionnels, sans oublier ses clients du secteur public. Le groupe Alithya milite en faveur de la diversité. À ce titre, nous encourageons la participation des femmes à des postes de direction et nous mettons en place des initiatives pour favoriser le recrutement d'immigrants. Pour en savoir plus, consulter notre site Web, à www.alithya.com.

* La plupart des participants au sondage étaient des entreprises affichant un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars ou moins

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :