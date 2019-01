124 cours offerts en ligne par XuetangX sont parmi les meilleurs de la Chine





BEIJING, 10 janvier 2019 /CNW/ - Les 124 cours offerts en ligne par XuetangX font partie de la sélection annuelle du ministère de l'Éducation de la Chine. À la fois nationaux et accessibles, les cours en ligne de première qualité pour l'année 2018 sont évalués par le ministère de l'Éducation, qui vise à promouvoir la mise sur pied de ce type de cours et le partage des applications, à accélérer la fusion des technologies de l'information et de l'éducation, à stimuler la réforme de l'enseignement au sein des collèges et des universités, à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, à accroître l'égalité en matière d'éducation, et à servir l'établissement d'une société d'apprentissage.

Pendant des années, XuetangX a fait office de plate-forme en ligne de premier plan dans l'ensemble du pays en offrant des cours accessibles et a répondu activement à l'appel du ministère de l'Éducation. XuetangX a grandement contribué à l'établissement et à la mise en oeuvre des cours chinois et accessibles en ligne grâce à ses ressources et à ses avantages technologiques.

Depuis sa création en 2013, XuetangX a fait des cours de première qualité créés par de célèbres universités la pierre angulaire de son développement tout en se concentrant à offrir à l'ensemble des apprenants des cours en lignes supérieurs et ouverts à tous (MOOC), qui sont de qualité supérieure. Ces cours améliorent la qualité de l'enseignement au sein des collèges et des universités et répondent aux besoins en matière de développement personnel.

XuetangX compte plus de 1?800 cours mis sur pied par des entités comme Tsinghua University, Peking University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Microsoft et Huawei. Près de 16 millions d'apprenants issus de 209 nations ont choisi ces cours. Comme le rapporte Class Central dans sa plus récente liste de classement des prestataires de MOOC pour 2018, XuetangX est la troisième plus vaste plate-forme MOOC de la planète.

XuetangX a lancé des cours crédités en 2015 et a fait la promotion du processus de reconnaissance mutuelle des crédits, aidant à corriger le déséquilibre des ressources mises à la disposition des enseignants. Étant tous de première qualité, ces cours crédités sont animés par des enseignants de renom affiliés à des collèges célèbres. Actuellement, plus de 350 établissements d'enseignement ont choisi les cours crédités pour pallier le manque de ressources éducatives et pour explorer de nouveaux moyens d'enseignement en classe.

Les enseignants du Guizhou Institute of Technology, après avoir utilisé les cours MOOC de XuetangX, ont reconstitué leurs processus d'enseignement. Les étudiants participent désormais activement aux cours, et leur intérêt ainsi que leur initiative d'apprentissage ont augmenté.

Les ressources MOOC ainsi que la révolution de l'enseignement mixte ont amélioré l'efficacité des enseignants et la qualité de la formation des ressources talentueuses. Il s'agit là d'une solution mutuellement profitable tant pour les étudiants que pour les enseignants. XuetangX continuera d'explorer de nouvelles idées et de nouveaux modèles pour la mise en oeuvre de cours accessibles en ligne, de perfectionner les produits et services en matière d'éducation et d'en lancer davantage, et de contribuer à améliorer la qualité d'ensemble de l'enseignement supérieur.

XuetangX est une plate-forme de premier rang mondial pour l'apprentissage continu. Elle se consacre à rassembler les ressources éducatives de qualité provenant des établissements d'enseignement et des entreprises, et à offrir un accès efficace à faible coût au savoir, aux certifications, aux crédits et même aux grades scolaires. À l'heure actuelle, plus de 16 millions d'utilisateurs y sont inscrits et plus de 1?800 cours MOOC sont offerts.

