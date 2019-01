BMO remporte le prix de la meilleure innovation numérique aux Banking Technology Awards de 2018





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté le prix de la meilleure innovation numérique aux Banking Technology Awards de 2018 pour QuickPay de BMO, un nouveau moyen simple pour les clients de régler leurs factures. QuickPay de BMO en est actuellement à la phase pilote et son lancement public est prévu pour l'automne 2019.

QuickPay de BMO a été conçu pour permettre aux clients d'envoyer leurs factures par courrier électronique à BMO en utilisant des fonctions de reconnaissance optique des caractères et d'apprentissage automatique pour reconnaître l'expéditeur de la facture, le numéro de compte, le montant et la date d'échéance pour une vaste gamme d'entreprises et dans divers formats de relevés. L'équipe a conceptualisé BMO QuickPay dans l'optique d'aider les Canadiens à éviter d'oublier de faire leurs paiements. Reconnaissant que le processus de règlement des factures d'un client commence par un relevé papier ou électronique, l'équipe s'est appliquée à repenser l'expérience pour l'aider à payer ses factures en temps opportun et en toute confiance.

« Ce prix témoigne de notre volonté de proposer des solutions numériques faciles à utiliser, offrant plus de choix et de contrôle aux clients et facilitant leur vie financière quotidienne », a fait observer Brett Pitts, chef de la stratégie numérique chez BMO Groupe financier. « À l'avenir, nous continuerons à rechercher des possibilités d'utiliser le numérique de manière à habiliter nos clients et à améliorer l'expérience globale. »

BMO s'est engagée à investir dans l'innovation numérique. Au cours de la dernière année, la Banque a lancé un certain nombre de nouveaux outils et améliorations - notamment le logiciel BMO Skill pour Alexa de Amazon et deux nouveaux assistants virtuels pour Facebook Messenger et Twitter - afin de créer de meilleures expériences pour les clients axés sur le numérique.

