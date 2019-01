IKEA Canada annonce la nomination de Michael Ward à la tête de l'entreprise canadienne





Un leader de 30 ans d'expérience chez IKEA revient au pays.

BURLINGTON, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - IKEA Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Michael Ward à la présidence (directeur national Vente au détail) de l'entreprise canadienne. Occupant précédemment un poste de directeur régional Vente au détail à l'échelle internationale, Michael est officiellement entré en fonction le 1er janvier 2019.

« Ma carrière chez IKEA a commencé il y a 30 ans, à Mississauga. C'est un grand privilège de revenir aux sources, à la tête de l'entreprise canadienne, nous dit Michael Ward, président de IKEA Canada. La période actuelle est extrêmement intéressante pour IKEA Canada et j'ai hâte de guider l'entreprise dans cette transformation qui en fera le chef de file des détaillants multiplateformes en ameublement au Canada. »

Michael a commencé à travailler chez IKEA dans le cadre d'un stage de un an en 1986. Il a rapidement progressé à IKEA Canada en occupant différents postes à responsabilités accrues. Puis, il a fait le saut à l'échelle internationale où il a joué des rôles stratégiques de leadership en Suède, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Michael est passionné par le commerce de détail. Sa feuille de route démontre son aptitude à stimuler la croissance et à assurer la gestion du changement, et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Natif de l'Ontario, Michael dirigera le processus de transformation amorcé par l'entreprise canadienne pour offrir une expérience d'achat plus abordable, accessible, pratique et durable à la clientèle de IKEA. Ce processus conduira IKEA à explorer de nouveaux types de magasins, à rehausser l'expérience en magasin, à investir dans le numérique, à améliorer son offre de services et à optimiser ses réseaux de distribution.

« Nous avons connu une croissance vigoureuse au Canada. Mais l'environnement du commerce de détail évolue rapidement, poursuit Ward. L'urbanisation, les nouvelles technologies et le numérique ont modifié le mode de vie et les habitudes de consommation de nos clients. Pour assurer son avenir, IKEA se doit d'opérer une transformation visant à mieux servir ses clients, peu importe où, comment et quand ils choisissent de magasiner. »

Michael prendra la relève de Marsha Smith qui se joindra à l'équipe IKEA Royaume-Uni et Irlande où elle occupera un poste de direction et assumera la responsabilité de stimuler la croissance et le positionnement de la marque dans les marchés les plus importants du Royaume-Uni. Au cours des deux dernières années, Marsha a assuré la présidence de IKEA Canada où elle a démontré une passion sincère pour le personnel et la clientèle de même qu'une grande détermination à améliorer le quotidien du plus grand nombre. Marsha restera avec l'entreprise canadienne jusqu'à la fin du mois de février.

IKEA est installée au Canada depuis plus de 40 ans. Récemment, IKEA Canada a publié le Rapport sommaire annuel de son exercice financier 2018, faisant état d'une croissance des ventes de 8 pourcent et de l'accueil de plus de 30 millions de visiteurs dans ses magasins et de plus de 104 millions de visites à fr.IKEA.ca.



AU SUJET DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Complément d'information à fr.IKEA.ca.

