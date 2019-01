Skyworth dévoile l'avenir de l'habitat intelligent au CES 2019





LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Skyworth, fabricant chinois de premier plan de téléviseurs, de produits audiovisuels et d'appareils électroménagers, a présenté plusieurs nouvelles technologies innovantes dans le domaine des maisons intelligentes lors de sa participation au salon CES 2019, qui a ouvert ses portes à Las Vegas le 8 janvier dernier.

Dans la zone d'expérience Intelligent Living System Technology, consacrée aux technologies des systèmes d'habitat intelligent et située dans le hall sud du Las Vegas Convention Center, Skyworth a montré aux visiteurs comment contrôler un large éventail d'appareils électroménagers, dont des machines à laver, des réfrigérateurs, des purificateurs d'air et d'eau, des climatiseurs et des systèmes de régulation de la température, des rideaux et des stores motorisés, des luminaires et des systèmes d'éclairage, des hottes aspirantes ainsi que des ventilateurs électriques et des humidificateurs, au moyen du téléviseur IA allumé en permanence de Skyworth, de pair avec ses smartphones. L'interaction et le passage harmonieux entre le téléviseur Skyworth et le smartphone de l'utilisateur ont créé une nouvelle expérience particulièrement intéressante pour les consommateurs.

La société a également présenté ses services personnalisés axés sur l'utilisateur, qui permettent notamment d'allumer, d'éteindre et de contrôler instantanément toutes les lumières de la maison, de régler le système de climatisation sur une température ambiante agréable ainsi que de définir l'heure d'ouverture et de fermeture automatique des rideaux ou d'activer et de désactiver l'humidificateur selon les préférences d'un utilisateur, dès que l'empreinte digitale d'un membre de la famille est identifiée par la serrure intelligente de la porte.

Skyworth, qui occupe depuis longtemps une place de choix sur le marché en tant que fabricant de premier plan de périphériques multimédia, de téléviseurs couleur et de décodeurs, a annoncé sa stratégie pour la maison intelligente en 2015. Au début de 2018, Skyworth et Baidu ont établi un partenariat stratégique ; le système Skyworth Coocaa est désormais complètement intégré au système DuerOS de Baidu, ce qui leur permet de développer conjointement des technologies, du contenu, des données et des activités.

Skyworth continue de mettre en oeuvre sa stratégie d'expansion mondiale avec des produits intelligents sophistiqués, tout en renforçant sa présence dans les secteurs du big data, de l'IA, des nouveaux capteurs et de la biométrie. S'appuyant sur son institut de recherche sur les technologies des systèmes intelligents (Intelligent System Technology Research Institute), Skyworth s'attache à recruter et développer une main-d'oeuvre talentueuse, ainsi qu'à coordonner la recherche sur les technologies associées aux systèmes d'habitat intelligent, notamment pour la maison intelligente et la ville intelligente, en plus de s'intéresser aux technologies structurelles, fonctionnelles et SoC (système sur puce) des systèmes intelligents destinés aux véhicules. La société a également créé un centre d'expérience sur les systèmes intelligents (Skyworth Intelligent System Experience Centre), avec pour objectif d'inaugurer une nouvelle ère dans laquelle les technologies intelligentes seront au coeur des maisons, des voitures, des collectivités et des villes.

Le 7 janvier, à la veille du CES 2019, Skyworth a organisé une cérémonie de lancement au Caesars Palace de Las Vegas. Au cours de cet événement, la société a annoncé sa stratégie d'expansion internationale, axée sur le déploiement de marques haut de gamme sur les marchés mondiaux et la mise en oeuvre de solutions de chaîne d'approvisionnement mondiales.

À l'avenir, Skyworth prévoit de se concentrer sur le développement des technologies IAdO (intelligence artificielle des objets) et d'ouvrir ses ressources pour permettre le partage de systèmes intelligents. Fort d'une chaîne d'approvisionnement mondiale, Skyworth compte proposer aux utilisateurs une expérience enrichie grâce à des appareils électroménagers intelligents de qualité supérieure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806132/SKYWORTH_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806133/SKYWORTH_intelligent_living.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/806134/SKYWORTH_oled_tv.jpg

