Grâce à SEIKO, Novak Djokovic fait une pause pour rencontrer son plus grand adversaire





MELBOURNE, Australie, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Novak Djokovic, joueur vedette en tête du classement ATP et ambassadeur de la marque de montres SEIKO, a fait une pause dans son programme d'entraînement pour rencontrer son plus redoutable adversaire à ce jour : lui-même. Le numéro un du tennis mondial a rencontré son propre avatar spécialement créé, intégré dans un premier jeu vidéo mondial de réalité virtuelle.

Créé spécialement par SEIKO Australie, ce jeu ultra-réaliste a été développé pour offrir la plus authentique expérience possible de match sur un court, avec un réalisme poussé jusqu'à la sensation de la raquette dans la main.

Pour découvrir les images HD, rendez-vous sur le communiqué multimédia : http://news.medianet.com.au/believe-advertising/novak-djokovic-takes-time-meet-greatest

En amont de l'évènement, des amateurs de tennis se sont affrontés au Federation Square de Melbourne dans ce jeu spécialement conçu de réalité virtuelle. Les quatre finalistes ont pu rencontrer Novak et ont reçu une montre SEIKO de l'édition limitée Novak Djokovic, le vainqueur recevant également un chèque de 1 000 dollars offert par SEIKO Australie.

En hommage à la Fondation Novak Djokovic, Novak a invité sur scène des enfants portant chacun une montre spécialement créée pour la Fondation.

Novak a ensuite échangé avec le public de Melbourne en se prêtant au jeu de questions-réponses.

« Je joue au tennis pour ressentir cette pure émotion d'amour, de joie et de passion du sport. Tant que j'aurai cette flamme en moi, je continuerai. »

« Le match le plus incroyable de ma carrière restera le match de six heures contre Nadal lors de l'Open d'Australie de 2012. »

« J'essaie de me concentrer sur ma respiration parce que sur le court de tennis, vous êtes seul. Vous avez votre box vers lequel vous pouvez vous tourner si vous avez besoin d'aide, mais tout ce que vous faites sur le court dépend entièrement de vous ? le meilleur comme le pire. Avec toutes ces distractions, il est important de vraiment rester centré, en ayant conscience de sa respiration et en étant ancré dans l'instant présent. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. »

« Un niveau élevé de stress est toujours un grand obstacle à surmonter, pour n'importe qui. C'est pourquoi je pense que le plus grand allié, pour moi, pour n'importe quel sportif et pour n'importe quel être humain, c'est soi-même. Si vous arrivez à vous maîtriser et à contrôler vos pensées et vos émotions, alors vous pourrez briller », a déclaré Djokovic.

Pour en savoir plus sur SEIKO, rendez-vous sur www.seikowatches.com.

