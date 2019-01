La vedette de la musique canadienne, David Foster, recevra le prix humanitaire dans le cadre du gala des prix JUNO 2019





Cette année, c'est au tour de David Foster d'être honoré pour son extraordinaire contribution philanthropique, son soutien et son dévouement qui inspirent tant de gens à redonner aux autres

TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que le célèbre musicien, auteur-compositeur, arrangeur et producteur David Foster sera couronné du prix humanitaire 2019. Ce prix annuel souligne le soutien philanthropique dont David a fait preuve tout au long de sa carrière en prêtant son appui à des centaines d'oeuvres caritatives, y compris son propre organisme sans but lucratif, la fondation David Foster, dont la mission est de sensibiliser les gens aux dons d'organes et d'alléger le fardeau financier de familles canadiennes aux prises avec un membre en attente d'une greffe.

Ce prestigieux prix vise à reconnaître le soutien philanthropique d'artistes canadiens et de pionniers de l'industrie ayant contribué grandement et concrètement à l'amélioration des conditions sociales de communautés partout dans le monde. Il sera remis à David pendant la cérémonie dînatoire dans le cadre de la 48e édition annuelle des prix JUNO présentée par la SOCAN, le samedi 16 mars prochain au London Convention Centre de London, en Ontario. Il sera transmis en direct à CBCMusic.ca/junos.

« C'est un grand honneur pour moi d'accepter le prix humanitaire 2019 de l'Académie », se réjouit David. « Le don de la musique m'a rapporté de nombreuses récompenses, et je ne vois pas de meilleure façon d'exprimer ma gratitude que de redonner à mon tour. Pour moi, c'est plus qu'une question de responsabilité ; c'est aussi une nécessité. »

« Nous sommes enchantés de pouvoir remettre le prix humanitaire de l'année à David Foster », se félicite se félicite Allan Reid, président et directeur général de CARAS/Les prix JUNO et de MusiCompte. « Tout au long de sa carrière, David a toujours donné généreusement de son temps, de son talent et de ses ressources, il a fait d'extraordinaires contributions et a changé des vies. Nous sommes fiers de pouvoir saluer l'oeuvre philanthropique de David dans le cadre de la cérémonie des prix JUNO 2019 en lui décernant cet honneur bien mérité. »

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019