L'acquisition de Shire à l'échelle mondiale par Takeda permet de créer une Takeda Canada aux capacités élargies afin d'offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux Canadiens





Gamze Yüceland, directrice générale, sera à la tête de Takeda au Canada

Une présence plus étendue permet à Takeda de fournir des traitements novateurs aux Canadiens atteints de maladies gastro-intestinales, de cancer, de troubles neurologiques et de maladies rares

OAKVILLE, ON, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Takeda a finalisé l'acquisition de Shire à l'échelle mondiale. Cette acquisition entraîne la création d'une Takeda Canada aux capacités élargies qui réunit les activités des deux entreprises pharmaceutiques.

Gamze Yüceland, directrice générale, sera à la tête de l'entreprise fusionnée.

« Je suis très heureux que Gamze Yüceland dirige les activités de Takeda Canada dans l'organisation fusionnée, a déclaré Giles Platford, président, Unité d'affaires Europe et Canada (EUCAN) de Takeda. Grâce à notre nouvelle et plus grande organisation au Canada, nous avons l'occasion d'en faire encore plus pour les patients canadiens, en leur offrant des médicaments transformateurs et en ayant un effet positif sur leur vie. »

La Takeda Canada aux capacités élargies s'appuie sur les forces distinctives et les principaux domaines thérapeutiques des deux entreprises et aspire à être la meilleure de sa catégorie, un partenaire de choix pour les clients et, surtout, l'organisation la plus centrée sur le patient.

« Shire a été une présence importante au Canada, en particulier pour les Canadiens qui sont confrontés à des défis considérables résultant de troubles neurologiques et de maladies rares, a déclaré Mme Yüceland. En collaboration avec nos nouveaux collègues, nous continuerons également de maximiser notre présence dans les domaines de la gastroentérologie et de l'oncologie afin de tirer pleinement parti des forces complémentaires des deux organisations. Comme toujours, nous placerons le patient au centre de nos activités et continuerons d'être guidés par nos valeurs et de permettre à notre personnel de briller.

Takeda met l'accent sur une intégration harmonieuse. Pour le moment, l'entreprise continuera de fonctionner à partir des bureaux de Takeda Canada à Oakville, en Ontario, et des anciens bureaux de Shire Canada au centre-ville de Toronto. Les équipes du siège social canadien seront à terme réunies en un seul endroit.

Les professionnels de la santé, les intervenants et les patients doivent continuer d'utiliser les procédures et les numéros de téléphone actuels pour commander des produits ou pour obtenir de l'information médicale sur les produits ou sur leur innocuité.

Takeda reste basée au Japon, dispose maintenant d'une présence géographique attrayante plus étendue et peut ainsi proposer ses médicaments novateurs dans plus de 80 pays et régions par l'intermédiaire d'employés dévoués partout dans le monde. L'entreprise fusionnée proposera des médicaments novateurs et des soins transformateurs à plus de personnes dans le monde entier que jamais. Le moteur de R et D de classe mondiale de l'entreprise est plus fort que jamais et permet de créer une solide gamme de produits en développement complémentaires et agissant selon différentes modalités. Nous concentrons maintenant nos efforts de R et D dans quatre domaines thérapeutiques - l'oncologie, la gastroentérologie, les neurosciences et les maladies rares - en plus d'investir de manière ciblée dans les thérapies à base de plasma et les vaccins.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502)) (NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de R et D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastroentérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous investissons également de manière ciblée dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments novateurs qui contribuent à changer la vie des gens en repoussant les frontières des nouvelles options thérapeutiques et en tirant parti de notre moteur et de nos capacités collaboratifs améliorés en R et D pour créer une solide gamme de produits en développement agissant selon différentes modalités. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.takeda.com.

À propos de Takeda Canada

Le siège social de Takeda Canada est actuellement situé à Oakville, en Ontario. Les bureaux d'Oakville et de Toronto comprennent l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited. Takeda Canada améliore la santé des Canadiens grâce à des innovations de pointe en gastroentérologie, en oncologie, en neurosciences et en maladies rares. Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

SOURCE Takeda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :