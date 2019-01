Stingray publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2019





MONTRÉAL, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2018, le jeudi 7 février 2019, avant l'ouverture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence cette même journée, à 10h00, heure normale de l'Est.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.stingray.com

Par téléphone : (877) 223-4471 ou (647) 788-4922

Téléconférence archivée

La téléconférence sera disponible jusqu'au 6 mars 2019 à minuit et il sera possible d'y accéder en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642, en entrant le mot de passe 5759425.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Plus de 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

