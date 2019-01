Vanstar annonce des intersections de 3.59 g / t Au sur 42,1 mètres ainsi que 5,69 g / t Au sur 27,8 mètres sur le projet Nelligan





LA PRAIRIE, Québec, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc. (« Vanstar ») est très heureuse d'annoncer qu'IAMGOLD Corporation, partenaire dans le développement du projet aurifère Nelligan, a recoupé par forages une série de résultats significatifs provenant de la zone Renard. Ces résultats provenant de 9 sondages totalisent 4 487 mètres.



Le tableau suivant indique les principaux résultats des sondages. Un tableau complet ainsi qu'une carte de localisation sont présentés en annexe.

?

Forage NE-18-91:



22,0 mètres titrant 1,43 g / t Au



Et 32,9 mètres titrant 1,28 g / t Au



Et 57,5 ??mètres titrant 1,87 g / t Au



Incluant: 12,7 mètres titrant 3,98 g / t Au



?

Forage NE-18-93:

55,0 mètres titrant 1,47 g / t Au



Incluant: 4,5 mètres titrant 4,88 g / t Au



?

Forage NE-18-95:



42,1 mètres titrant 3,59 g / t Au



Incluant: 3,0 mètres titrant 12,8 g / t Au



?

Forage NE-18-96:



27,8 mètres titrant 5,69 g / t Au



Incluant: 6,8 mètres titrant 19,9 g / t Au



Et 17,8 mètres titrant 1,66 g / t Au



?

Forage NE-18-97 :

17,5 mètres titrant 1,49 g / t Au



32,4 mètres titrant 1,10 g / t Au



44,5 mètres titrant 1,61 g / t Au



Incluant : 10,5 mètres titrant 4,16 g / t Au



?

Forage NE-18-98 :

14 mètres titrant 5,04 g / t Au



Incluant : 4 mètres titrant 9,79 g/t Au



Et : 16,50 mètres titrant 1,16 g/t Au



?

Forage NE-18-99:



16,1 mètres titrant 2,42 g / t Au



Et 40,4 mètres titrant 2,35 g / t Au



« Nous sommes très heureux des résultats obtenus et demeurons très confiants quant au potentiel aurifère qu'offre le projet Nelligan. Ce projet démontre de plus en plus la possibilité de devenir l'un des principaux projets aurifères au Québec, sinon au Canada. Nous sommes en présence de quatre importantes zones aurifères dont la zone Renard intégrées dans un vaste système aurifère hydrothermal et à date, tout demeure ouvert, autant latéralement qu'en profondeur. Nous avons bien hâte d'entamer la prochaine saison qui espérons-le, sera aussi productive et encourageante qu'en 2018. » de souligner Guy Morissette, CEO de Vanstar.



Craig MacDougall, Vice-Président Senior, Exploration pour IAMGOLD, mentionne: « La campagne de forage de 2018 a livrée des résultats encourageants pour tous les trous de forage effectués en 2018, confirmant et agrandissant les larges zones d'altération associées à la minéralisation identifiée dans les programmes précédents. Quatre zones minéralisées ont été définies par les récentes campagnes de forage, la plus importante étant le système Renard, et toutes les zones demeurent ouvertes pour des extensions potentielles. Ces résultats seront utilisés pour raffiner un modèle préliminaire de gisement qui servira à positionner les prochains forages et supporter la finalisation d'un calcul de ressource initial prévu dans les prochains mois. »

Le programme de forage au diamant de 2018 a été conçu pour évaluer le potentiel en ressources du système de minéralisation appelé zone Renard, situé immédiatement au nord des zones 36, Liam et Dan précédemment connues. Les forages continuent de recouper de larges zones aurifères dans un vaste système hydrothermal caractérisé par une altération en carbonate, en séricite, phlogopite et en une silicification omniprésente affectant la séquence méta-sédimentaire hôte. La pyrite disséminée est largement répandue dans les zones d'altération et varie de 1% à 15% localement. Des traces de molybdénite et parfois de fins grains d'or visible sont observés dans différentes zones aurifères.

Prochaines étapes

À l'hiver 2019, une campagne de forage de 12 000 à 15 000 mètres additionnels est prévue dans le but d'effectuer des forages intercalaires et de tester la continuité des extensions des zones minéralisées du système Renard. Les foreuses sont présentement acheminées sur le site et le début des forages est prévu pour la mi-janvier.

Les résultats de forage, combinés avec les études géochimiques et structurelles en cours, seront intégrés pour supporter le développement et le raffinement d'un modèle de dépôt ayant comme objectif de compléter un Rapport géologique NI 43-101 d'estimation de la ressource, en 2019.

À propos du projet Nelligan

Le projet Nelligan couvre une petite section du vaste segment Caopatina appartenant à la zone volcanique nord de la ceinture de l'Abitibi dans la Province du supérieur. La propriété se trouve au centre du synclinal de Druillette d'orientation est-ouest composé de sédiments de la Formation Caopatina et délimité au nord et au sud par des roches volcaniques de la Formation Obatogamau. Dans les parties nord et sud de la propriété, on retrouve des intrusions granodioritiques et tonalitiques. Le projet comporte plusieurs structures et zones de déformation, ce qui est important pour la présence de minéralisation aurifère.

Les indices aurifères du secteur peuvent être regroupés selon leur style de minéralisation : minéralisation de type veine de quartz et sulfures et minéralisation disséminée de pyrite. À l'échelle locale, le projet Nelligan contient plusieurs indices aurifères intéressants, dont les zones Liam et Dan découvertes lors des forages effectués en 2013 et 2014 et l'indice historique du Lac d'Eu. De nouvelles structures aurifères ont été recoupées au nord des indices aurifères connus et ont mis en évidence la présence répandue d'or sur une longueur de plus de 1,0 kilomètre, sur une largeur de quelques centaines de mètres et sur une profondeur de plus de 300 mètres verticaux (zones 36 et Renard). Ces indices prometteurs semblent se trouver dans un corridor structural s'étalant possiblement latéralement sur plusieurs kilomètres et associé au corridor de déformation de Guercheville situé à 5 km au nord de la propriété.

Le projet Nelligan est détenu en vertu d'une convention de participation conditionnelle avec Vanstar. La Société IAMGOLD Corp. détient un intérêt indivis de 51 % dans la propriété et a l'option d'acquérir un intérêt indivis additionnel de 24 % en contrepartie de paiements en trésorerie totalisant 2 750 000 $ CA versés à Vanstar et de la réalisation d'un rapport technique d'une estimation des ressources conforme à la norme 43-101 avant mars 2022. Une fois que la Société aura acquis une participation de 75 %, IAMGOLD aura la possibilité d'acquérir un intérêt supplémentaire de 5 % et détiendrait 80 % du projet Nelligan en effectuant et publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu'au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l'intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction représentant 80 % de la part qu'elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue indépendant et Personne Qualifiée de Vanstar, selon la norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Source : Guy Morissette

CEO Ressources Minières Vanstar Inc.

gmvanstar@vanstarmining.com

819-763-5096

Table 1 Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2018 Trou No. UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle Épaisseur vraie (1) Au (2) (3) NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) NE-18-90 522,500.6 5,473,657.4 373.9 335 -45 486.00 287.10 292.00 4.90 4.83 1.35 ZONE RENARD 328.50 334.50 6.00 4.24 1.18 370.50 396.00 25.50 20.89 0.99 421.00 441.00 20.00 16.38 0.66 NE-18-91 523,023.1 5,473,900.9 375.7 333 -58 381.00 95.50 117.50 22.00 16.85 1.43 ZONE RENARD Incluant (3) 100.60 106.55 5.95 4.56 2.90 126.30 159.20 32.90 28.49 1.28 Incluant (3) 132.00 136.50 4.50 3.90 3.29 167.00 178.30 11.30 9.79 0.71 182.00 197.50 15.50 14.05 0.88 Incluant (3) 189.00 192.00 3.00 2.72 2.13 214.00 271.50 57.50 52.11 1.87 Incluant (3) 232.47 245.18 12.71 11.01 3.98 Incluant (3) 265.00 265.50 0.50 0.47 33.20 352.50 367.50 15.00 12.99 0.56 NE-18-93 522,873.5 5,473,765.1 378.9 330 -48 450.00 288.50 343.50 55.00 42.13 1.47 ZONE RENARD Incluant (3) 306.00 312.00 6.00 4.60 3.22 Incluant (3) 321.00 325.50 4.50 3.45 4.88 381.00 396.00 15.00 11.49 1.69 430.50 435.00 4.50 3.45 2.29 NE-18-94 522,567.8 5,473,588.6 376.2 335 -45 450.00 391.00 402.65 11.65 10.56 0.90 ZONE RENARD 406.50 416.50 10.00 9.06 1.20 438.50 448.50 10.00 9.06 0.76 NE-18-95 522,934.4 5,473,692.6 376.1 330 -65 630.00 51.00 59.80 8.80 5.66 0.76 ZONE 36 Ouest 183.60 237.30 53.70 48.67 0.97 Incluant (3) 222.00 237.30 15.30 13.87 1.55 250.20 265.00 14.80 13.41 1.63 Incluant (3) 251.60 256.00 4.40 3.99 2.34 Incluant (3) 257.90 261.00 3.10 2.81 3.09 378.10 420.20 42.10 38.16 3.59 ZONE RENARD Incluant (3) 378.10 379.50 1.40 1.32 14.25 Incluant (3) 399.50 402.50 3.00 2.60 12.80 441.00 450.90 9.90 7.58 1.31 495.50 504.50 9.00 5.79 1.23 510.50 514.50 4.00 2.57 3.07 522.00 538.50 16.50 10.61 1.09 NE-18-96 522,613.8 5,473,656.1 380.3 335 -45 525.00 307.65 325.00 17.35 14.21 0.97 ZONE RENARD 335.25 363.00 27.75 24.03 5.69 Incluant (3) 342.00 348.80 6.80 5.89 19.89 Incluant (3) 342.85 344.30 1.45 1.26 79.40 379.00 380.50 1.50 1.15 17.15 390.25 408.00 17.75 16.09 1.66 Incluant (3) 402.00 402.95 0.95 0.86 12.55 457.50 472.20 14.70 12.73 1.02 502.00 515.00 13.00 11.26 0.96 NE-18-97 522,859.0 5,473,569.1 378.7 330 -45 647.30 57.00 74.50 17.50 15.16 1.49 ZONE LIAM Incluant (3) 57.00 66.00 9.00 7.79 2.21 137.00 147.50 10.50 9.87 1.67 ZONE 36 Ouest Incluant (3) 144.50 146.00 1.50 1.41 5.50 161.65 194.00 32.35 29.32 1.10 406.50 422.00 15.50 11.87 1.64 ZONE RENARD Incluant (3) 410.00 411.50 1.50 1.15 10.25 443.00 487.50 44.50 36.45 1.61 Incluant (3) 445.50 456.00 10.50 8.60 4.16 497.50 511.50 14.00 12.12 1.46 517.50 534.50 17.00 14.72 1.30 576.47 589.50 13.03 11.28 0.80





Table 1 Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2018 Trou No. UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle Épaisseur vraie (1) Au (2) (3) NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) NE-18-98 522,638.4 5,473,569.2 377.2 330 -52 552.00 432.00 446.00 14.00 12.12 5.04 ZONE RENARD Incluant (3) 439.00 443.00 4.00 3.46 9.79 507.70 524.20 16.50 13.52 1.16 533.20 542.20 9.00 7.37 0.60 NE-18-99 523,108.7 5,473,898.1 372.4 335 -55 366.00 55.10 69.00 13.90 10.65 0.56 ZONE RENARD 93.00 99.40 6.40 4.90 0.83 103.40 126.00 22.60 15.98 1.09 Incluant (3) 108.00 114.00 6.00 4.24 2.05 138.00 147.00 9.00 7.37 1.08 192.00 208.10 16.10 13.19 2.42 Incluant (3) 204.20 205.54 1.34 1.10 14.75 236.00 276.40 40.40 30.95 2.35 Incluant (3) 272.60 273.60 1.00 0.77 50.60 281.50 303.00 21.50 15.20 0.84 316.00 325.80 9.80 6.93 1.64 355.50 366.00 10.50 8.60 0.69 4,487.30 Notes: 1. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 70 à 94 % de l'intervalle de carotte. 2. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 5 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Elles sont généralementes rapportées pour des valeures minimales de 5 g*m (Facteur métal). 3. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2ec8553-e12a-42bb-900e-ec55e2b33f9d

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 06:55 et diffusé par :