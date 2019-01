Islamic Relief Canada lance une campagne hivernale d'aide aux sans-abris à l'échelle nationale





TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Islamic Relief Canada, la plus importante organisation musulmane, a lancé à l'échelle nationale un appel à aider les sans-abris durant la saison hivernale.

Alors que les températures continueront de chuter au cours de la fin de semaine dans plusieurs régions du pays, cet organisme de charité international collaborera avec les organisations locales de 15 villes afin de lancer une intervention d'urgence pour offrir des trousses de survie hivernale et des repas chauds aux gens qui vivent dans la rue et dans les refuges.

Des manteaux d'hiver, des bottes, des chandails à capuchon, des sous-vêtements thermiques, des foulards, des gants et des produits d'hygiène féminine ne sont que quelques exemples des articles qui composent la trousse de survie hivernale qui sera distribuée par les bénévoles et le personnel aux sans-abris dans les rues et les refuges durant la fin de semaine. Des repas chauds seront également servis dans certains refuges.

L'organisme distribue des trousses de survie hivernale pour une deuxième année. On prévoit distribuer plus de 2 500 trousses au cours de la fin de semaine. Plus de 100 bénévoles (principalement issus de la communauté musulmane) doivent participer à la distribution.

Reyhana Patel, responsable des relations publiques, a affirmé :

« Les températures glaciales constituent une menace pour la survie des gens qui vivent dans la rue. Les articles que nous distribuons dans les trousses de survie hivernale contribueront à réduire les conséquences que ces conditions peuvent avoir sur les individus. Il est de notre devoir, en tant que communauté, de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider notre prochain, partout au pays. »

À Toronto, les bénévoles et le personnel serviront des repas chaud au Christian Resource Centre, à Regent Park.

Dans la RGT, des distributions auront lieu aux refuges de Scarborough, de Brampton, d'Oshawa et d'Hamilton. De plus, des distributions auront lieu à Guelph, à London, à Kitchener et à Windsor.

À Ottawa, Islamic Relief s'est associé au Cornerstone Women's Shelter afin de distribuer des trousses de survie hivernale et des articles de première nécessité aux femmes du refuge.

À Montréal, le personnel et les bénévoles serviront des repas chauds à la Mission Old Brewery, alors qu'à Québec des repas chauds seront servis à la Fondation de Lauberivière.

À Saskatoon, des bénévoles distribueront des trousses de survie hivernale au refuge Salvation Army Crossroads et au Lighthouse Supported Living Centre.

À Edmonton, Islamic Relief distribuera des trousses de survie hivernale aux centres Boyle Street Community Services et The Mustard Seed.

