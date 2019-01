Tim Hortons dévoile son nouveau siège social torontois, qui s'inspire de ses racines canadiennes





Tim Hortons emménage au centre-ville pour attirer et retenir les meilleurs talents

TORONTO, le 10 janv. 2019 /CNW/ - Tim Hortons a annoncé aujourd'hui son emménagement officiel au centre-ville de Toronto dans un édifice historique, The Exchange Tower, situé au 130, rue King Ouest. Ces nouveaux locaux modernes et novateurs de 65 000 pi2 ont été conçus de façon à célébrer les racines canadiennes de Tim Hortons.

« Nous voulions que notre nouveau siège social soit une célébration de la marque et de la culture du café, en plus d'être un lieu accueillant qui rassemble les gens. » affirme Alex Macedo, président de Tim Hortons. « Nous avons choisi le coeur de Toronto parce que cet emplacement nous aidera à attirer la prochaine génération d'employés talentueux chez Tim Hortons et, au final, à alimenter notre croissance. »

Conçu par Gensler et situé dans l'ancienne salle de la Bourse de Toronto, ce bureau de concept ouvert réparti sur deux étages comprend des espaces collaboratifs, plus de 20 stations d'infusion de café et de thé, une nouvelle cuisine laboratoire ultramoderne, un grand café-restaurant pour le personnel et une terrasse extérieure. Le bureau est décoré d'images des premiers cafés-restaurants Tim Hortons et de photos de Tim Horton lui-même pour rappeler à tous et toutes les origines humbles et uniques de la marque.

« La notion de communauté est mise en valeur, notamment par la réception accueillante et spacieuse, qui donne plus l'impression d'un salon que d'un siège social. », précise Macedo. Ce n'est que l'une des nombreuses caractéristiques qui rendent cet espace non seulement typiquement canadien, mais aussi typiquement Tim. »

Fraîchement rénové, le nouveau siège social de Tim Hortons est plus qu'un simple espace moderne.

La cuisine de chez nous reflète la configuration d'un restaurant. Situé au centre de nos locaux, cet espace commun permet à nos employés de partager leurs idées au déjeuner, au dîner ou à la pause-café.

reflète la configuration d'un restaurant. Situé au centre de nos locaux, cet espace commun permet à nos employés de partager leurs idées au déjeuner, au dîner ou à la pause-café. Des aires de travail publiques favorisent une approche collaborative, grâce aux sièges, tables et comptoirs de restaurant ainsi qu'aux tableaux blancs magnétiques répartis un peu partout dans le bureau.

favorisent une approche collaborative, grâce aux sièges, tables et comptoirs de restaurant ainsi qu'aux tableaux blancs magnétiques répartis un peu partout dans le bureau. Les salles de réunions et de formation peuvent accueillir des centaines de personnes à la fois pour les événements et les conférences internes.

peuvent accueillir des centaines de personnes à la fois pour les événements et les conférences internes. Des panneaux et revêtements muraux sur mesure racontant l'histoire de Tim sont aussi au coeur du design. Divers éléments présentent le cheminement du café (des grains jusqu'à la tasse) et nos activités communautaires. L'ensemble du design incorpore des éléments uniques qui relient les employés et les visiteurs à la marque de façons authentiques.

Le bureau comporte des boiseries en érable canadien et beaucoup de lumière naturelle. L'emplacement de la nouvelle cuisine laboratoire, au centre des locaux, permet aux employés de côtoyer la magie du développement et de l'innovation des produits. Les employés peuvent également profiter de la terrasse extérieure privée dotée de chaises Muskoka, tout en demeurant entièrement plongés dans l'énergie débordante du centre-ville de Toronto.

