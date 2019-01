Miser sur le potentiel de l'Afrique francophone pour diversifier les exportations du Québec





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW/ - L'année 2018 aura une fois de plus démontré la grande dépendance économique du Québec envers son voisin du Sud. En effet, chaque année, plus de 70 % des exportations du Québec s'effectuent avec les États-Unis. Avec l'incertitude créée par la renégociation de l'ALÉNA, il s'avère donc de plus en plus nécessaire, pour les entreprises québécoises de diversifier leurs marchés.

Dans cette optique, l'Institut du Québec (IDQ) dévoile aujourd'hui un rapport de recherche sur le potentiel économique de l'Afrique francophone : Le Québec et l'Afrique, un partenariat commercial à développer. « En 2060, c'est plus de 950 millions d'Africains qui parleront le français, soutient Jean-Guy Côté, coauteur de l'étude et directeur associé à l'IDQ. Il y a donc là une opportunité d'affaires des plus intéressante à saisir pour les entreprises québécoises ».

Des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal ont été analysés en profondeur dans ce rapport afin d'identifier leurs principales orientations économiques et la façon dont les entreprises québécoises pourraient stratégiquement contribuer à leur essor. « Le savoir-faire québécois est exportable. Les pays de l'Afrique francophone auront besoin de cette expertise dans les prochaines années pour assurer leur développement », constate Jean-Guy Côté.

Les occasions d'affaires pour les entreprises québécoises sont multiples. En voici, quelques exemples :

Les énergies renouvelables ou l'aéronautique;

L'aide pour la formation technique;

L'expertise en génie et en gouvernance;

La transformation alimentaire.

Parmi les principaux constats issus de cette analyse, notons le fort potentiel lié à l'offre de l'industrie québécoise des services et les occasions d'investissements directs en Afrique francophone. Pour saisir pleinement ces opportunités, il nous faudra toutefois compléter et renforcer les ententes commerciales, intégrer formellement l'Afrique comme lieu géographique à développer au sein de la stratégie québécoise des exportations et cibler les entreprises québécoises ayant un fort potentiel de développement en Afrique.

Vous pouvez consulter le rapport au www.institutduquebec.ca

À propos de l'Institut du Québec

Issu d'un partenariat entre le Conference Board du Canada et HEC Montréal, l'Institut du Québec axe ses recherches et ses études sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Il vise à fournir aux autorités publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère.

www.institutduquebec.ca | @InstitutduQC

SOURCE Institut du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :