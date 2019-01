Tourisme Montréal prévoit une année touristique 2019 prospère pour la métropole





MONTRÉAL, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Selon les prévisions de Tourisme Montréal, la croissance des dépenses touristiques sera de 5,6 % en 2019, ce qui représente plus de 4,75 milliards de dollars et plus de 53 000 emplois pour l'ensemble de l'industrie. La hausse du volume de touristes sera de 2,4 %. Le tourisme s'impose ainsi dans les principales industries créatrices de richesse pour l'ensemble du Québec.

Le dynamisme de Montréal comme plaque tournante du trafic aérien international offre d'excellentes opportunités d'affaires pour tous. Effectivement, grâce à l'ajout de liaisons aériennes directes, Montréal et l'ensemble du Québec profiteront de l'achalandage touristique potentiel en croissance. Aéroports de Montréal a confirmé l'ajout d'une 150e destination en octobre dernier, ce qui contribue à stimuler la demande et faciliter l'accès à la métropole.

Pour 2019, Tourisme Montréal compte augmenter les efforts de démarchage et la visibilité de Montréal en vue de dynamiser le tourisme d'affaires, poursuivre la promotion de la destination avec les plateformes de communication Never Grow Up et MTL Works for You, en plus de raffiner l'intelligence de marché pour cibler les clientèles. L'organisme contribuera également activement au développement de la destination urbaine en soutenant et en stimulant le développement de projets innovants. Des initiatives en vue d'améliorer l'expérience des touristes à destination seront créées. Enfin, Montréal sera l'hôte de plusieurs congrès, comme le World Summit AI Americas 2019 et le 2019 ISMRM 27th Scientific Meeting & Exhibition.

« Nous venons de clore une année prolifique pour l'industrie à Montréal. Coup de chapeau aux hôteliers, aux attraits et produits touristiques de la destination, aux grands événements et à nos partenaires qui ont permis encore une fois à Montréal d'être aussi captivante à visiter. L'année 2019 sera tout aussi dynamique que 2018! », s'est réjoui Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Effectivement, la vitalité touristique a été au rendez-vous l'an dernier, après une année de festivités pour la métropole. Les principaux indicateurs de l'état du tourisme sont les suivants :

La croissance du volume de touristes à Montréal aura été de 1,9 %.

Au cours de la saison des croisières, la métropole a reçu la visite de plus de 100 000 croisiéristes, soit une hausse de 11 % par rapport à 2017. Cela représente plus de 127 000 passagers et membres d'équipage qui sont venus à Montréal lors des 81 escales de navires aux installations du Port de Montréal.

Le 19 décembre dernier, et pour la toute première fois de son histoire, l'aéroport Montréal-Trudeau accueillait 19 millions de passagers dans une même année.

Les données recueillies par l'Association des hôtels du grand Montréal (AHGM) indiquent que, pour les établissements situés sur l'île de Montréal, le taux d'occupation s'élevait à 73,4 % pour l'année 2018. Le tarif quotidien moyen était de 185,99 $ pour la même période, en hausse de 0,84 % par rapport à 2017.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

