Les collections THOMAS SABO s'illuminent dès 2019 de mille couleurs paradisiaques

Des couleurs paradisiaques et un mix moderne de formes géométriques s'unissent désormais chez THOMAS SABO pour donner vie à des bijoux qui rayonnent de bonheur et d'énergie positive. Les modèles « Paradise Colours » conçus pour que chacun les porte à sa guise s'inscrivent dans la continuité des hautes exigences de qualité de la marque de bijoux et montres. Allant des bijoux d'une légèreté estivale à ceux plus expressifs au design plus fort, plus rock.

Avec leur style incomparable, la directrice de création Susanne Kölbli associée à Thomas Sabo, le fondateur de la marque accueillent tous leurs clients au royaume des bijoux : des ornements floraux et des motifs emblématiques de la faune élargissent désormais l'iconique gamme Sterling Silver ainsi que la collection Generation Charm Club réalisée avec un grand souci du détail. Bon nombre de créations réalisées en argent sterling 925, certaines plaquées or, sont minutieusement serties à la main de nacre chatoyante et de pierres colorées en parfaite harmonie.

Les nouveautés printemps/été 2019 seront proposées entre la mi-janvier et la fin mars dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 800 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 500 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49-(0)9123-9715-0

Mail: press@thomassabo.com

