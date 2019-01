Epiq annonce des changements au niveau de sa direction





ATLANTA et NEW YORK, 10 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, un leader mondial du secteur des services juridiques, a annoncé ce jour que David C. Dobson vient de rejoindre la société pour en être le nouveau Président-Directeur Général et John Davenport, Jr., actuel Président-Directeur Général d'Epiq, deviendra le Président exécutif du Conseil d'administration.

John Davenport a fondé Epiq, alors dénommée Document Technologies, en 1998 qu'il a développée ; en effet au départ elle ne comptait que quelques salariés et clients et aujourd'hui c'est une société internationale avec un chiffre d'affaire qui s'élève au milliard de dollars.

« Nous avons réussi à trouver un dirigeant remarquable qui incarne nos valeurs essentielles et notre orientation sur le client pour prendre les rênes d'Epiq », a déclaré John Davenport. « À l'issue d'un processus de recherche approfondie, j'ai hâte d'assumer mes nouvelles fonctions de président et de travailler avec David, qui continuera de mettre à exécution notre vision et notre stratégie visant à faire d'Epiq le principal partenaire de services juridiques pour une clientèle mondiale. Je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour conduire Epiq vers son avenir ».

« Je suis ravi et très honoré de rejoindre une équipe aussi formidable à un moment clé de l'histoire de notre entreprise », a indiqué David Dobson. « Je suis impatient de poursuivre la dynamique que John et cette équipe ont réussi à impulser. Nous avons l'occasion extraordinaire d'étendre davantage notre position de leadership en offrant des services à forte valeur ajoutée à nos clients à travers le monde ».

David Dobson était au préalable le président-directeur général de Digital River, une plateforme de commerce en ligne et entreprise de services internationale. Avant d'exercer ses fonctions chez Digital River, David Dobson a occupé divers postes de direction chez IBM, Corel, Pitney Bowes et CA Technologies. David Dobson est diplômé en génie électrique et management de la McMaster University située en Ontario (Canada).

