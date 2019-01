ILIFE dévoile sa série A9 sur le CES 2019 - Aspirateurs robots équipés de capteurs





LAS VEGAS, 10 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ILIFE, la marque d'aspirateurs robots de renommée internationale, dévoile aujourd'hui ses robots révolutionnaires de la série A9 - l'A9 et l'A9s - sur le CES 2019. Se déroulant à Las Vegas, le CES est le salon le plus influent au monde du secteur technologique.

Dotée d'un système de navigation PanoView amélioré et d'un système de nettoyage CyclonePower Gen 3, la dernière série A9 est spécialement conçue pour créer un environnement domestique plus intelligent et plus propre. Son extérieur unique en vinyle ajoute également une touche artistique à la maison.

Série A9 : des aspirateurs robots équipés de capteurs

La série A9 se décline en deux modèles : l'A9 et l'A9s. Le modèle A9 peut voir ce qu'il y a autour de lui, entendre les ordres de ses propriétaires et comprendre les commandes, ce qui lui permet d'exécuter les tâches avec précision. Ces capacités sont activées par une caméra de vision en direct, un système de reconnaissance vocale compatible avec l'application Alexa et la technologie CV-SLAM (localisation et cartographie simultanées du plafond basées sur la vision). Par ailleurs, l'A9s est équipé d'un réservoir d'eau vibrant artificiel, fruit d'une innovation, qui lui permet de balayer et de passer le balai à franges comme les humains.

Plus grandes avancées d'ILIFE à ce jour, l'A9 et l'A9s présentent les caractéristiques suivantes :

Un système de navigation PanoView - Nettoyer en ayant une vision claire

Dotée d'une caméra de vision en direct et d'un algorithme avancé, la série A9 scanne et cartographie son environnement pour nettoyer efficacement toute la maison en suivant une trajectoire systématique. Contrairement à d'autres robots qui nettoient de façon aléatoire, sa méthode systématique lui permet de ne surtout pas rater ou répéter certains endroits.

Un système de nettoyage CyclonePower Gen 3 - Trois approches pour faire le nettoyage

Le système effectue un nettoyage minutieux en trois étapes - des brosses latérales avec des poils d'un angle et d'une longueur conçus spécialement balaient efficacement les débris dans les coins et le long des bords du mur sur la trajectoire de nettoyage, où la brosse à rouleau située au bas du robot et une forte aspiration assurent un ramassage optimal des débris.

Smart ElectroWall - Connaître les limites à ne pas franchir

ElectroWall maintient la série A9 à l'écart des endroits où les utilisateurs ne veulent pas qu'elle aille - que ce soit une salle de jeux pour enfants ou une pièce avec des vêtements qui traînent sur le sol. Il suffit tout simplement de placer ElectroWall contre le mur pour marquer la zone qui n'a pas besoin d'être nettoyée.

Un aspirateur et un balai à franges intégrés - Un double processus pour une propreté redoublée (propre à l ' A9s)

Pour obtenir les excellents résultats du passage manuel du balai à franges, l'A9s est équipé d'un réservoir d'eau vibrant artificiel breveté, possédant deux compartiments séparés. La vibration du moteur intégré maintient le chiffon du balai à franges en contact étroit avec le sol et soulève dynamiquement la saleté du sol. Il y a trois débits d'eau réglables pour évacuer l'eau avec précision et uniformément afin de permettre un nettoyage intelligent et automatisé.

Exhibant également les robots de lavage des sols W400 lancés dernièrement et les robots à aspirateur et balai à franges intégrés de la série V sur le salon CES 2019, ILIFE présente pour la première fois sa gamme complète de produits aux yeux du monde entier. La gamme ILIFE englobe des experts en nettoyage des tapis, des combinaisons aspirateur-balai à franges, des as du lavage et de l'entretien des sols, qui sont conçus pour répondre aux différents besoins des consommateurs du monde entier.

En tant qu'entreprise axée sur la technologie et l'utilisateur, ILIFE s'engage à rendre les technologies de pointe disponibles et accessibles à tous. La popularisation de la technologie est la meilleure réponse qu'ILIFE adresse au CES cette année.

En présentant sa gamme complète de produits, ILIFE offre une expérience et des solutions uniques de nettoyage et d'habitat intelligents aux personnes qui se rendent sur son stand 27011, South Hall 2, LVCC (Las Vegas Convention Center).

À propos d ' ILIFE

Fondée en 2007 et basée à Shenzhen, en Chine, ILIFE est une entreprise de high-tech spécialisée dans la technologie de nettoyage robotique. Ayant réussi à entrer sur le marché mondial, le réseau de vente d'ILIFE couvre plus de 30 pays et régions du globe et offre ainsi aux consommateurs du monde entier des aspirateurs robots de grande qualité et rentables, qui bénéficient d'une technologie de pointe.

