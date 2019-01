Le duo hip-hop 88GLAM a annoncé les dates de sa tournée de concerts canadiens 2019





NEW YORK, 9 janvier 2019 /CNW/ - Le duo hip-hop canadien, 88Glam, a annoncé les dates de sa tournée de concerts canadiens 2019, un calendrier comptant douze prestations sur une période de dix-huit jours ce mois de janvier.

Les fondateurs Derek Wise et 88 Camino ont lancé le nom en novembre 2017, lors de la première de leur clip vidéo « 12 » avec une apparition éclair de The Weeknd et le premier titre de leur album 88Glam Reloaded sorti en avril 2018. Leur deuxième album, 88Glam2, sorti en novembre 2018 chez XO Records et Republic Records, comprend une collaboration avec Gunna (titre 10 « Racks ») et Nav (titre 6 « It's a Flex »). Les deux albums sont disponibles sur iTunes.

Voici le calendrier -- janvier 2019 -- de la tournée canadienne de 88Glam :

14 janvier 2019 - Upstairs Cabaret, Victoria, Colombie-Britanique (limite d'âge : 19 ans et plus)

16 janvier 2019 - Venue, Vancouver, Colombie-Britannique (tous âges)

17 janvier2019 - Commonwealth Bar, Calgary, Alberta (limite d'âge : 18 ans et plus)

18 janvier 2019 - Starlite Room, Edmonton, Alberta (tous âges)

19 janvier 2019 - The Garrick, Winnipeg, Manitoba (tous âges)

22 janvier 2019 - Starlight Social, Waterloo, Ontario (limite d'âge : 19 ans et plus)

23 janvier 2019 - Mod Club, Toronto, Ontario (tous âges)

24 janvier 2019 - London Music Hall, London, Ontario (tous âges)

25 janvier 2019 - Guelph Concert Theatre, Guelph, Ontario (tous âges)

26 janvier 2019 - Algonquin Commons Theatre, Ottawa, Ontario (tous âges)

27 janvier 2019 - Le National, Montréal, Québec (tous âges)

31 janvier 2019 - The Marquee Ballroom, Halifax, Nouvelle-Écosse (limite d'âge : 19 ans et plus)

De plus, 88Glam se produira le premier jour du Festival de musique et d'arts de la vallée de Coachella 2019, le vendredi 12 avril 2019.

Pour en savoir plus sur 88Glam et se procurer des billets de leurs prochains concerts, rendez-vous sur leur site Web, à l'adresse www.88Glam.com, suivez leurs actualisés sur les médias sociaux.

À propos de 88Glam

88GLAM est un duo hip-hop sensationnel, fondé par Derek Wise et 88 Camino, mis sous contrat par les maisons de disques XO Records et Republic Records. Après leur premier clip intitulé « 12 », avec une apparition éclair de The Weeknd sur l'album 88Glam Reloaded en novembre 2018, les deux artistes ont sorti leur deuxième album, intitulé 88Glam2.

Pour en savoir plus sur 88Glam, consultez le site www.88Glam.com.

Facebook : 88Glam | Instagram : 88glamxo | YouTube : 88Glam | Spotify : 88Glam

