La Nation Maskêkosihk (Nation crie d'Enoch no 440) célèbre l'ouverture de son nouveau système interne de pompage d'eau





NATION CRIE D'ENOCH, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, AB, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada et les communautés des Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'eau et favoriser l'accès à de l'eau potable salubre, propre et fiable dans les réserves.



Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne­Autochtones, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe au chef Billy Morin de la Nation Maskêkosihk (Nation crie d'Enoch no 440) à l'occasion de l'inauguration officielle de son nouveau système interne de pompage d'eau.

Le projet comprend la construction d'une canalisation d'eau, d'un réservoir et d'une station de pompage pour fournir une source durable d'approvisionnement en eau potable à la communauté. Le Canada a investi 13,6 millions de dollars pour appuyer la construction de la nouvelle installation. Le projet permettra de raccorder la Nation crie d'Enoch au réseau d'alimentation en eau de la ville d'Edmonton et de veiller à ce que la communauté en pleine croissance ait désormais accès à une eau portable salubre et fiable. La construction du nouveau système a commencé en novembre 2016. L'ancienne station de traitement de l'eau de la Nation crie d'Enoch restera en service pour fournir une source d'eau non potable à la communauté, notamment pour lutter contre les feux d'herbe.

Citations

« Au nom de mon amie, Jane Philpott, je suis fière de me joindre au chef Morin ainsi qu'au conseil et aux citoyens de la Nation Maskêkosihk (Nation crie d'Enoch no 440) en cette journée historique. J'ai eu l'honneur d'assister à l'annonce de cette installation en 2016, et le fait d'être aujourd'hui présente pour célébrer cette inauguration est un grand privilège. Je veux remercier la communauté pour son travail acharné afin de terminer la construction de la station de pompage. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Tout le monde au Canada devrait avoir accès à une eau potable salubre, propre et fiable, et c'est avec grand plaisir que je félicite le chef Morin et la communauté de la Nation crie d'Enoch, et leur offre mes meilleurs voeux à l'occasion de l'inauguration de leur nouveau système maison de pompage d'eau. Cet événement important témoigne de notre engagement commun d'offrir une eau potable salubre aux communautés des Premières Nations et de bâtir un avenir meilleur pour les communautés autochtones. »

L'honorable Jane Philpott, c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones



« Nipiy Pimatsowin - L'eau c'est la vie. Ce projet permet de directement combler un écart entre la qualité de vie des Canadiens, des Canadiennes et des familles de la Nation crie d'Enoch. De plus, ce projet a permis d'offrir 18 000 heures d'emploi à 38 employés membres de la Nation crie d'Enoch, et constitue le fondement de notre vision de développement résidentiel et commercial. Nous remercions le Canada d'avoir respecté son engagement. »



Billy Morin

Chef de la Nation crie d'Enoch

Faits en bref

La Nation crie d'Enoch n o 440 est située immédiatement à l'ouest d' Edmonton , en Alberta , et partage une de ses limites avec la ville. La communauté de la réserve compte plus de 1 750 habitants.

440 est située immédiatement à l'ouest d' , en , et partage une de ses limites avec la ville. La communauté de la réserve compte plus de 1 750 habitants. Services aux Autochtones Canada continue de travailler en étroite collaboration avec la Nation crie d'Enoch, y compris ses conseillers techniques et dirigeants, pour veiller à ce que les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves soient sécuritaires et efficaces.

Le budget de 2016 prévoyait des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Le budget de 2017 prévoyait un montant supplémentaire de 49,1 millions de dollars sur trois ans pour améliorer l'accès à une eau potable salubre.

Le budget de 2018 prévoit un investissement additionnel de 172,6 millions de dollars sur trois ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans les communautés des Premières Nations.

Liens connexes

