Nomination d'un nouveau chef des cuisines aux restaurants de l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale du Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) souhaitent annoncer l'arrivée de M. Martin Gagné à titre de chef des cuisines de l'Assemblée nationale. Il prend donc les commandes du restaurant Le Parlementaire, du Café du Parlement ainsi que des services de réception et de banquets s'y rattachant.

Depuis décembre 2017, l'ITHQ appuie l'Assemblée nationale dans l'actualisation de son offre culinaire et des processus de gestion de ses restaurants. M. Gagné travaillera en étroite collaboration avec M. Anthony Guerra, directeur du Service des restaurants de l'Assemblée nationale.

M. Gagné cumule plus de 30 ans d'expérience en restauration. Sous-chef au prestigieux Manoir Hovey, puis chef exécutif pendant 10 ans pour les Hôtels Villegia, c'est en tant que chef exécutif au restaurant La Traite de l'Hôtel-Musée Premières Nations qu'il a fait sa marque, notamment en faisant découvrir au grand public de nombreux plats inspirés de la culture autochtone. Fier défenseur de la cuisine du terroir, sa philosophie cadre parfaitement avec la volonté de renouveler l'offre alimentaire des restaurants de l'Assemblée nationale et d'en faire une vitrine des produits régionaux québécois. Pour ce faire, il collaborera étroitement avec les producteurs d'ici et aura accès aux jardins de l'Assemblée nationale qui regorgent, pendant la belle saison, de fines herbes, de légumes, de petits fruits, de plantes comestibles et d'autres arbres fruitiers.

À propos de l'Assemblée nationale

Depuis plus de 100 ans se niche au sein de l'hôtel du Parlement, le restaurant Le Parlementaire. Ouvert aux députés, aux citoyens ainsi qu'aux visiteurs, Le Parlementaire est fier de recevoir une clientèle des plus diversifiées dans un lieu regorgeant d'histoire. Outre ses fonctions usuelles de restauration, il ouvre ses portes à des réceptions et à des banquets de nature protocolaire et parlementaire. De plus, il accueille différents groupes désireux de vivre une expérience culinaire unique. Le Café du Parlement fait également partie du Service des restaurants de l'Assemblée nationale en proposant un service de cafétéria accessible à tous. L'ensemble de la population y est donc la bienvenue!

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'ITHQ est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, l'Institut est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public.

Sources et renseignements:



Claire Laliberté

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

418-643-1992, poste 70586

claliberte@assnat.qc.ca Marie-Josée Lestage

Responsable des relations publiques

ITHQ

514-246-3245

marie-josee.lestage@ithq.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 15:53 et diffusé par :