Du soutien pour les familles ayant un proche gravement malade

Plus de 10?000 demandes présentées au cours de la première année de mise en oeuvre des nouvelles prestations pour proches aidants

ST. CATHARINES, ON, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Chaque jour, des Canadiens de partout au pays fournissent des soins et du soutien à un membre de leur famille, mettant généreusement de côté leurs besoins pour ceux des personnes qu'ils aiment. Afin de s'assurer que les proches aidants reçoivent le soutien approprié, le gouvernement s'est engagé à leur offrir des prestations d'assurance-emploi plus souples, plus inclusives et plus accessibles. Plus de 40 pour cent des quelque 10?000 demandes présentées à ce jour ont été faites par des proches aidants de l'Ontario.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était au centre de santé et de réadaptation de l'Hotel Dieu Shaver pour faire le point sur ce qui a été accompli jusqu'à présent. Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a apporté les améliorations suivantes au régime d'assurance-emploi :

Les proches aidants qui fournissent des soins à un membre adulte de leur famille qui est gravement malade ou blessé ont maintenant accès à une nouvelle prestation pour proches aidants pendant une période maximale de 15 semaines. Cette mesure aide un plus grand nombre de Canadiens à soutenir leurs proches au moment où ils en ont le plus besoin.

Pour la première fois, les membres de la famille immédiate et élargie d'enfants gravement malades ont accès à une nouvelle prestation qui était auparavant réservée aux parents. Elle remplace la prestation pour les parents d'enfants gravement malades et continue d'offrir jusqu'à 35 semaines de prestations.

Les médecins et les infirmières praticiennes peuvent maintenant signer des certificats médicaux de prestations pour proches aidants, ce qui simplifie le processus.

Ces changements s'appliquent aux travailleurs admissibles à l'assurance-emploi ainsi qu'aux travailleurs autonomes canadiens qui choisissent de participer au régime d'assurance-emploi pour avoir accès aux prestations spéciales d'assurance-emploi et qui satisfont aux exigences en matière de revenu minimum et autres pour être admissibles aux prestations spéciales.

Ces améliorations ont été fondées sur des consultations au sujet des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de proches aidants de l'assurance-emploi et réaffirment l'engagement du gouvernement à améliorer le régime d'assurance-emploi afin qu'il soit mieux adapté aux réalités du marché du travail actuel et réponde aux besoins des familles canadiennes.

« La situation de chaque Canadien est unique. Nous améliorons les prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi parce que nous voulons offrir aux Canadiens qui travaillent fort, et qui s'absentent du travail pour prendre soin d'un proche, plus d'options pour mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et personnelles. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Élaborées à la suite de consultations pancanadiennes, les améliorations apportées aux prestations d'assurance-emploi pour proches aidants permettront d'offrir un soutien accru aux personnes qui prennent soin d'un membre de leur famille. Cette aide permettra aux familles de se concentrer sur ce qui est important, tout en allégeant le fardeau financier qui les empêche de le faire. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines (Ontario)

En octobre 2018, un total de 10?200 demandes de prestations pour proches aidants d'adultes et d'enfants ont été présentées :

6?400 demandes de prestations pour proches aidants d'adultes;



3?800 demandes de prestations pour proches aidants d'enfants.

Parmi les 10?200 demandes, on estime qu'environ 4?300 d'entre elles ont été présentées en Ontario .

. On estime qu'environ 22?000 demandes pour les nouvelles prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi seront présentées d'ici l'automne 2019.

Le délai de carence de l'assurance-emploi a été réduit de deux semaines à une semaine en janvier 2017 dans le but d'alléger le fardeau financier des prestataires de l'assurance-emploi. On estime que ce changement permettra de mettre 650 millions de dollars de plus dans les poches des Canadiens chaque année. D'ici octobre 2019, environ 5 millions de prestataires devraient avoir bénéficié de la réduction du délai de carence de l'assurance-emploi qui est passé de deux semaines à une semaine.

Le gouvernement du Canada a apporté des changements importants au régime d'assurance-emploi qui s'appliquent aux prestations destinées aux personnes suivantes :

Proches aidants

Les Canadiens admissibles peuvent maintenant recevoir les prestations suivantes : des prestations pour proches aidants pour fournir des soins ou du soutien à un adulte ou un enfant gravement malade, et des prestations de compassion pour fournir du soutien à un membre de la famille en fin de vie. Parents

Cela comprend les prestations de maternité, les prestations parentales et les congés, en plus de la nouvelle prestation parentale partagée qui entrera en vigueur en 2019. Travailleurs

Les nouvelles mesures comprennent l'élimination des règles restrictives concernant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, la réduction du délai de carence de deux semaines, l'établissement de nouvelles règles permanentes de Travail pendant une période de prestations, la simplification des responsabilités des prestataires de l'assurance-emploi en ce qui concerne la recherche d'emploi et le lancement du programme Action Compétences.

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

Prestation pour proches aidants d'adultes

Depuis le 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches aidants d'adultes annoncée dans le budget de 2017 permet aux Canadiens admissibles de recevoir des prestations sur une période maximale de 15 semaines afin de fournir des soins et du soutien à un membre adulte de la famille qui est âgé de 18 ans ou plus et qui est gravement malade (c.-à-d. une personne dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure et dont l'état de santé habituel a subi un changement important).

Prestation pour proches aidants d'enfants

Les personnes fournissant des soins ou du soutien à un enfant de moins de 18 ans qui est gravement malade (c.-à-d. un enfant dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure et dont l'état de santé habituel a subi un changement important) continuent de bénéficier d'un maximum de 35 semaines de prestations.

Depuis le 3 décembre 2017, l'admissibilité a été étendue à tout membre de la famille admissible qui s'occupe de l'enfant, elle n'est donc plus limitée aux parents. La définition de membre de la famille a été modifiée pour inclure les membres de la famille élargie. Par exemple, une tante ou un oncle pourrait être admissible à la prestation pour s'occuper d'un enfant gravement malade. Ces changements ont été introduits afin de mieux répondre aux besoins des différentes situations familiales et d'offrir une plus grande souplesse et un meilleur accès à cette prestation.

Prestations de compassion

Les prestations de compassion s'étendent sur une période maximale de 26 semaines et sont versées aux personnes qui doivent s'absenter du travail pour fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille qui est gravement malade et dont le risque de décès dans les 26 prochaines semaines est élevé.

Si l'état de santé du membre de la famille se détériore, les proches aidants peuvent recevoir les prestations pour proches aidants, puis les prestations de compassion.

Tous les médecins et les infirmières praticiennes peuvent maintenant signer un certificat médical pour les prestations pour proches aidants et de compassion afin de certifier qu'un enfant est gravement malade, et plus seulement les médecins spécialistes.

Les prestataires peuvent partager ces prestations de proches aidants soit en même temps, soit séparément, et recevoir leurs prestations au moment où ils en ont le plus besoin dans un délai de 52 semaines.

