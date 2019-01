SKYWORTH lance 7 nouvelles télévisions ainsi que sa stratégie mondiale de marque





LAS VEGAS, 9 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le 7 janvier 2019, SKYWORTH (société figurant parmi l'élite mondiale dans le secteur des appareils électroménagers) a procédé à un lancement médiatique mondial au Palace Ballroom, Caesars Palace Hotel & Casino de Las Vegas, aux États-Unis. Dans le cadre de cette conférence, SKYWORTH a présenté 7 nouvelles télévisions dotées de nouvelles technologies, et a annoncé la nouvelle stratégie mondiale de marque de la société.

SKYWORTH a lancé 7 nouvelles télévisions dotées de technologies à la pointe du secteur, repoussant les limites de l'imagination. Grâce à un puissant processeur PQ intégré, la 65S9A/XA9000 peut améliorer tous les aspects de la qualité d'image sur la base d'un algorithme d'IA. Dans le même temps, elle est dotée de l'écosystème intelligent d'IA, qui est compatible avec l'assistant Google et Amazon Alexa, et qui deviendra le coeur de la maison intelligente. La 65W80, dotée de CSO Pro, permet à l'image et au son de provenir simultanément du panneau pour créer une expérience de visionnage extraordinaire. La Super TV 196 cm est dotée de la technologie d'image Dolby Vision HDR, et elle est équipée d'une barre de son 5.1.2 Dolby Atmos, qui offre au public une expérience immersive spectaculaire. En outre, la technologie d'obscurcissement local au niveau des pixels fait de la Backlight TV Quasi-pixel 165 cm un LCD à portée dynamique élevée. D'autres postes de télévision dotés d'innovations technologiques ont également été lancés, tels que la Bedroom Sunny TV 109 cm et la Flush Mount TV 208 cm, dont la magnifique fabrication est époustouflante.

SKYWORTH a également annoncé sa nouvelle stratégie mondiale de marque. SKYWORTH deviendra un fabricant mondial de matériel intelligent ainsi qu'un fournisseur mondial de systèmes intelligents sous le thème stratégique « Open, Share, Win-win » (Ouverture, partage, gagnant-gagnant). La vision de la société consiste à intégrer « matériel, système, contenu et AIOT » dans une solution intelligente. Afin de réaliser un accomplissement plus grand encore, SKYWORTH améliorera l'expérience de visionnage du public à partir des produits écologiques intelligents à grand écran, en concrétisant la transformation du marketing des produits en une expérience des produits.

