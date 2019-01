Créer jusqu'à 40 000 places abordables en services de garde : le gouvernement du Canada est sur la bonne voie





Les investissements fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants aident les familles et les enfants canadiens

HAMILTON, ON, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Pour les familles canadiennes, des services de garde d'enfants abordables et de grande qualité sont non seulement pratiques, mais aussi nécessaires. Aider les familles travaillantes de la classe moyenne à donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie est une priorité absolue du gouvernement du Canada.

D'ici 2020, des investissements sans précédent, rendus possibles grâce aux accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants conclus avec les provinces et les territoires, mèneront à la création de jusqu'à 40 000 places abordables en services de garde. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada est sur la bonne voie pour atteindre cette cible, ayant déjà réalisé plus du tiers de son objectif en 2017-2018.

Des places supplémentaires en services de garde réduisent les temps d'attente pour les familles et des heures d'ouverture plus étendues facilitent la vie des parents occupant un emploi saisonnier ou travaillant selon un horaire atypique. De nouvelles places subventionnées visent à tenir compte des familles qui en ont le plus besoin : familles à faible revenu, monoparentales, autochtones, vivant dans des communautés moins bien desservies, dont les parents ont un horaire atypique ou dont les enfants ont différents niveaux de capacité.

Plus tôt cet automne, le gouvernement du Canada a publié, en collaboration avec les dirigeants autochtones, le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement. Le gouvernement a également annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars sur une période de 10 ans en vue d'adopter une approche de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants mieux adaptée à la culture des Autochtones. Cela permettra d'offrir à ces enfants une base solide pour réussir dans la vie.

Citation



« Chaque enfant, d'un océan à l'autre, mérite de recevoir des services d'apprentissage et de garde de qualité. Nos investissements dans les programmes d'apprentissage et de garde aident les enfants canadiens à avoir un bon départ dans la vie et à avoir une chance équitable de réussir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a conclu des accords bilatéraux avec l'ensemble des provinces et des territoires afin de leur verser une somme de 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, à compter de 2017-2018.

a conclu des accords bilatéraux avec l'ensemble des provinces et des territoires afin de leur verser une somme de 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, à compter de 2017-2018. Puisque les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants varient d'une région à une autre, les gouvernements provinciaux et territoriaux privilégient les programmes et les services qui répondent à des besoins locaux et régionaux précis.

Pour mieux épauler les familles canadiennes, surtout celles qui en ont le plus besoin, le gouvernement a annoncé, dans les budgets de 2016 et de 2017, un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour créer un plus grand nombre de places abordables en services de garde de grande qualité partout au pays. De cette somme :

de 2017, un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour créer un plus grand nombre de places abordables en services de garde de grande qualité partout au pays. De cette somme : jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à compter de 2018-2019, appuiera le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et améliorera les programmes et les services d'apprentissage et de garde à l'intention des enfants et des familles autochtones;



95 millions de dollars combleront les lacunes dans les données et permettront de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants et de suivre les progrès;



100 millions de dollars seront consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Liens connexes

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 14:41 et diffusé par :