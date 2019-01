Tech Data ajoute le chiffrage et le codage comme capacités à la demande à son portefeuille de sécurité





Le partenariat avec Encryptics permet aux clients aux États-Unis et au Canada de protéger les données où qu'elles soient

CLEARWATER, Floride, 9 janvier 2019 /CNW/ - Tech Data (Nasdaq: TECD) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait proposer à ses clients une étape évolutive dans la protection des données grâce à son partenariat avec Encryptics. La nouvelle relation apportera la capacité d'Encryptics de chiffrer et de coder des données à n'importe quel stade -- création, transit, utilisation et entreposage -- sur n'importe quelle plateforme dans le portefeuille de solutions de sécurité de Tech Data. Cette nouveauté fournira aux clients des outils rentables qui sont implémentés rapidement et faciles à gérer.

Les solutions d'Encryptics sans matériel fonctionnent indépendamment de toute plateforme ou application et utilisent un modèle de logiciel-service pour s'adapter harmonieusement dans n'importe quel environnement TI existant et sécuriser des données à n'importe quel stade.

« Nous avons hâte d'ajouter Encryptics à notre portefeuille étendu de solutions de sécurité; il complétera nos offres à merveille, » a expliqué Heather Murray, vice-présidente, sécurité et acquisition de nouveaux fournisseurs chez Tech Data. « Encryptics peut étendre et améliorer toute capacité offerte par la technologie de sécurité actuelle et réaliser une protection de données du monde réel, quelle que soit la destination des données. »

Avec les produits d'Encryptics, les données sont mieux protégées grâce au chiffrage et au codage avec des politiques spécifiques d'usage intelligent qui s'intègrent aux données et voyagent avec elles sur n'importe quel dispositif, n'importe où. Les solutions fonctionnent sur n'importe quelle plateforme et peuvent donc s'utiliser dans un large éventail d'environnements.

« Encryptics augmente de manière substantielle les capacités d'une entreprise de partager ses données avec les autres, tout en conservant un contrôle total même lorsque les données quittent le domaine de maîtrise de l'entreprise, » a déclaré Toney Jennings, chef de la direction d'Encryptics. « Avec l'extension et l'expertise de Tech Data, nous nous associons avec les meilleurs du secteur pour que nos solutions soient rapidement disponibles à bien plus d'organisations aux États-Unis et au Canada. ».

