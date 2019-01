La ministre de la Santé lance un nouveau programme de soutien financier pour les survivants de la thalidomide





La période de présentation de demandes dans le cadre du nouveau programme commencera au printemps 2019 et durera cinq ans

OTTAWA, le 9 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada lance un nouveau programme pour fournir un soutien financier aux survivants canadiens de la thalidomide. Dans le budget 2018, le gouvernement du Canada a reconnu que certains survivants de la thalidomide avaient peut-être été exclus du Programme de contribution à l'intention des survivants de la thalidomide ( PCST) en raison des critères d'admissibilité et il s'est engagé à résoudre ce problème pour s'assurer que tous les survivants de la thalidomide reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin.

Le nouveau Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST) remplacera le Programme de contribution à l'intention des survivants de la thalidomide (PCST). Le PCSST fournira une approche juste et détaillée en vue d'identifier les survivants de la thalidomide qui est fondée sur les meilleures pratiques internationales. Le programme comprendra une somme forfaitaire non imposable pour chaque survivant, pour les aider à couvrir leurs dépenses médicales urgentes?; des paiements annuels continus basés sur le niveau du handicap ainsi que le Fonds d'aide médicale extraordinaire (FAME) pour apporter soutien aux survivants qui font face à des dépenses extraordinaires, telles que des chirurgies qui ne sont pas couvertes par les assurances médicales des provinces et territoires, ou bien pour faire des ajustements dans l'habitation ou le véhicule.

Les personnes qui sont admissibles au PCSST recevront un paiement à titre gracieux de 250?000 $. Ils recevront aussi des paiements continus et exempts d'impôt et un accès au FAME, qui aide à payer des chirurgies spécialisées et des adaptations de domicile et de véhicule qui ne sont pas couvertes par les régimes d'assurance-maladie provinciaux ou territoriaux. En prévision de l'augmentation du nombre de survivants de la thalidomide reconnus, le montant des fonds accordés par le FAME passera de 500?000 $ à 1?000?000 $ par année.

Les survivants déjà appuyés par le PCST seront automatiquement transférés au PCSST et continueront de toucher leurs prestations. Ils recevront aussi un paiement à titre gracieux supplémentaire de 125?000 $ pour que les sommes versées à titre gracieux aux survivants dans le cadre des deux programmes soient égales.

La période de présentation des demandes pour le PCSST débutera au printemps 2019 et durera cinq ans. De plus amples renseignements seront fournis au moment du lancement du programme.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît à quel point les survivants canadiens de la thalidomide ont déjà souffert de la maladie. Nous sommes déterminés à les aider à vieillir dans la dignité. Nous sommes conscients que certains survivants de la thalidomide ont pu être exclus par les critères d'admissibilité de l'ancien programme. Ce nouveau programme sera conforme aux pratiques exemplaires internationales afin de s'assurer que les survivants de la thalidomide qui sont admissibles reçoivent l'aide financière dont ils ont besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

En 2015, le PCST a été créé pour fournir un soutien financier aux survivants canadiens de la thalidomide.

Le nouveau PCSST, qui sera lancé au printemps 2019, donne suite à l'engagement du gouvernement du Canada .

. La période de présentations de demandes dans le cadre du PCSST est de cinq ans.

