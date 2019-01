L'entreprise Centres d'évaluation de la technologie inc. pourra faire l'acquisition d'infrastructures technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle





L'entreprise Centres d'évaluation de la technologie inc. (CET) est une firme d'envergure mondiale qui aide les entreprises à choisir des logiciels de gestion parfaitement adaptés à leurs besoins. CET redéfinit complètement le cycle de sélection des logiciels grâce à sa plateforme d'accompagnement des organisations dans leurs choix de solutions informatique qui fait notamment appel à l'intelligence artificielle.

Pour soutenir sa démarche de croissance, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 200 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière permettra à CET d'augmenter son offre de services spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions informatiques d'aide à la prise de décision.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, Sherry Romanado. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à l'entreprise d'acquérir de nouveaux équipements informatiques dont des logiciels spécialisés en intelligence artificielle.

Depuis 1993, CET a pour mission d'aider les organisations à réduire leurs coûts, risques et temps liés aux processus de sélection de logiciels. Elle y est parvenue grâce au développement d'un performant système informatisé d'aide à la décision (SIAD). La plateforme brevetée développée par CET permet d'évaluer plus de 25 000 caractéristiques et fonctionnalités et, ultimement, de choisir de façon rationnelle et objective le logiciel qui répond le mieux aux besoins des entreprises.

Le déménagement et le renouvellement des infrastructures technologiques de CET en 2017 ont marqué un point tournant dans le développement de l'entreprise et ont jeté les bases nécessaires à une croissance sans précédent. Grâce à sa vision avant-gardiste, l'entreprise est devenue l'un des principaux analystes de l'industrie du logiciel sur le Web avec plus de 400 000 abonnés à ses services d'information et à ses outils d'évaluation des technologies.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Les technologies numériques changent le milieu des affaires dans le monde entier. Ces changements offrent des occasions importantes de développement et de croissance aux entreprises canadiennes qui souhaitent pendre de l'expansion, telle que la firme Centres d'évaluation de la technologie. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne

« En soutenant CET, le gouvernement du Canada permet à l'entreprise de se doter de l'équipement nécessaire au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des entreprises d'ici et d'ailleurs. Celles-ci pourront ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance dont profitent les collectivités. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre action consiste à optimiser la prise de décisions, démocratiser l'accès pour l'ensemble du marché, étendre les capacités humaines par l'intelligence artificielle et garantir l'impartialité, la notoriété et la crédibilité de l'information. Grâce à l'aide financière de DEC, nos investissements en matière d'infrastructure dans la mise sur pied d'une place de marché intelligente sont sécurisés. »

Yves Payette, président, Centres d'évaluation de la technologie inc.

