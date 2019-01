Le gestionnaire de portefeuille aguerri Stephen Lingard se joint à l'équipe de Gestion d'actifs multiples de Placements CI





TORONTO, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») est heureuse d'annoncer l'ajout du gestionnaire de portefeuille d'expérience sur le plan mondial Stephen Lingard à l'équipe de Gestion d'actifs multiples CI. M. Lingard travaillera en étroite collaboration avec le directeur des placements de Gestion d'actifs multiples CI, Alfred Lam, et avec d'autres membres de l'équipe en vue de concevoir de nouveaux produits et d'améliorer les produits existants.

« La nomination de Stephen témoigne de l'engagement de CI envers la poursuite du développement des compétences de notre équipe de placement et de la qualité globale de nos capacités de gestion de portefeuille », a dit Neal Kerr, vice-président à la direction, Gestion de placement, Placements CI.

Gestion d'actifs multiples CI est responsable de l'élaboration et de la gestion de solutions gérées offertes par Placements CI et qui permettent une répartition de l'actif parmi divers gestionnaires de portefeuille pour répondre à différents besoins en matière de placement. L'équipe supervisait 38,4 milliards de dollars d'actifs (au 31 décembre 2018) investis dans des solutions de portefeuille gérées adressées aux particuliers, familles et institutions.

M. Lingard, gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en investissements, compte plus de 24 ans d'expérience dans le secteur, dont plus d'une décennie d'expérience en tant que gestionnaire de portefeuille principal auprès d'une autre société canadienne diversifiée de gestion d'actifs, où il a géré des programmes de portefeuilles à actifs multiples. M. Lingard a aussi acquis de l'expérience dans le domaine de placement en Europe, en Asie et aux États-Unis. M. Lingard détient un baccalauréat ès sciences, une maîtrise en administration des affaires, la désignation d'analyste financier agréé, en plus d'être membre de la Toronto Society of Financial Analysts.

« L'expertise de Stephen en répartition de l'actif, en gestion de produits à actifs multiples, alliée à son expérience en gestion de portefeuilles de détail et institutionnels et en recherche sur l'investissement à l'échelle mondiale, seront déterminantes à l'expansion et au développement stratégiques de notre équipe », a souligné M. Lam.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 166,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

Gestion d'actifs multiples CI est une division de Placements CI.

