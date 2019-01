Huawei lance le premier commutateur de centre de données de l'industrie créé pour l'ère de l'IA : le CloudEngine 16800





PÉKIN, 9 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté aujourd'hui le premier commutateur de centre de données de l'industrie, conçu pour l'ère de l'intelligence artificielle (IA) - le CloudEngine 16800 -, lors du lancement de son produit de réseau prévu pour le printemps 2019, placé sous le thème « A CloudEngine Built for the AI Era » (un moteur du cloud construit pour l'ère de l'IA). Huawei a identifié trois caractéristiques indispensables pour les commutateurs de centres de données à l'ère de l'IA : une puce IA intégrée, une carte de ligne 400GE à 48 ports par emplacement et la possibilité de se transformer en réseau de contrôle autonome, et l'entreprise va intégrer de manière innovante les technologies IA aux commutateurs de centres de données. L'utilisation très répandue de l'intelligence artificielle aidera les clients à accélérer leur transformation intelligente.

Selon la « Global Industry Vision » - Vision mondiale de l'industrie - (GIV) 2025 de Huawei, le taux d'adoption de l'IA va passer des 16 % qu'il représentait en 2015 à 86 % en 2025. La capacité de tirer parti de l'intelligence artificielle pour réorganiser les modèles commerciaux, prendre des décisions et améliorer l'expérience client deviendra une force motrice essentielle. Kevin Hu, président de la gamme de produits de réseau chez Huawei, a déclaré : « Un monde intelligent et entièrement connecté se rapproche à pas de géant. Les centres de données deviennent le coeur des nouvelles infrastructures comme la 5G et l'IA. Huawei va tout d'abord intégrer la technologie de l'IA dans les commutateurs de centres de données, ce qui va faire passer les réseaux de centres de données de l'ère du cloud à celle de l'IA ».

Avec l'avènement de l'ère de l'IA, la puissance de calcul basé sur l'IA se voit affectée par les performances des réseaux de centres de données, qui deviennent un goulot d'étranglement crucial du processus commercial de l'IA. Sur un Ethernet traditionnel, la puissance de calcul basé sur l'IA dans les centres de données ne peut atteindre que 50 % en raison d'un taux de perte de paquets de l'ordre de 1 ?. Parallèlement à cela, l'industrie s'attend à ce que le volume annuel des données passe, à l'échelle mondiale, de 10 zettaoctets en 2018 à 180 zettaoctets (180 milliards de téraoctets) en 2025. Les réseaux de centres de données 100GE actuels ne seront pas en mesure de gérer le flux de données prévu. Par ailleurs, les méthodes manuelles traditionnelles de fonctionnement et d'entretien ne seront pas à même de répondre aux besoins à mesure que le nombre de serveurs des centres de données continuera d'augmenter et que le réseau informatique, le réseau de stockage et le réseau de données convergeront. Il est donc impératif que des technologies novatrices soient mises au point et intégrées afin d'améliorer la capacité de fonctionnement et entretien (F&E) intelligents.

« Le commutateur de centre de données conçu pour l'ère de l'IA a trois caractéristiques », a rappelé Kevin Hu, à savoir « une puce IA intégrée, une carte de ligne 400GE à 48 ports par emplacement et la capacité de se transformer en réseau de contrôle autonome ».

Le premier commutateur de centre de données doté d'une puce AI intégrée de l'industrie, atteignant une puissance de calcul basé sur l'IA de 100 %

Le CloudEngine 16800, premier commutateur de centre de données de l'industrie à tirer parti de la puissance d'une puce IA intégrée très performante, utilise l'algorithme innovant iLossless pour implémenter la détection automatique et l'optimisation automatique du modèle de trafic, ce qui permet une latence plus faible et un débit supérieur s'appuyant sur une perte nulle de paquets. Le CloudEngine 16800 surmonte les limitations de puissance de calcul provoquées par la perte de paquets sur l'Ethernet traditionnel. Il augmente ainsi la puissance de calcul basé sur l'IA de 50 % à 100 % et améliore de 30 % les opérations d'entrée-sortie par seconde (IOPS) du stockage des données.

La carte de ligne 400GE à 48 ports par emplacement à plus haute densité de l'industrie répondant aux exigences d'un trafic cinq fois plus important à l'ère de l'IA

Le CloudEngine 16800 est doté d'une plate-forme de commutation matérielle améliorée et, grâce à son architecture orthogonale, il peut relever de multiples défis techniques tels que la transmission de signaux à grande vitesse, la dissipation de chaleur et l'alimentation électrique. Il apporte la carte de ligne 400GE à 48 ports par emplacement à plus haute densité de l'industrie et la plus grande capacité de commutation 400GE à 768 ports de l'industrie (soit cinq fois la moyenne de l'industrie), répondant ainsi aux exigences de multiplication du trafic à l'ère de l'IA. Par ailleurs, la consommation d'énergie par bit est réduite de 50 %, ce qui assure un fonctionnement plus écologique.

Activer le réseau de contrôle autonome, identifier les pannes en quelques secondes et les localiser automatiquement en quelques minutes

Le CloudEngine 16800 est doté d'une puce IA, ce qui améliore considérablement le niveau d'intelligence des dispositifs déployés à la périphérie du réseau et permet au commutateur d'implémenter l'inférence locale et la prise de décision rapide en temps réel. Grâce à l'intelligence locale du CloudEngine 16800 et à l'analyseur de réseau centralisé FabricInsight, l'architecture F&E distribuée basée sur l'IA identifie les pannes en quelques secondes et les localise automatiquement en quelques minutes, ce qui permet d'accélérer l'arrivée d'un réseau de contrôle autonome. Qui plus est, cette architecture améliore très nettement la flexibilité et la facilité de déploiement des systèmes de F&E.

Leon Wang, directeur général du domaine réseau des centres de données chez Huawei, a déclaré : « Les commutateurs de centres de données de la série Huawei CloudEngine ont été lancés avec succès dans le cadre d'une utilisation commerciale auprès de 6 000 clients. Ils ont ainsi contribué à la transformation numérique des clients oeuvrant dans la finance, Internet et des opérateurs. Huawei a lancé le CloudEngine 16800 pour aider ses clients à accélérer la transformation intelligente, à faire de plus en plus usage de l'intelligence artificielle et pour construire, avec eux, un monde entièrement connecté et intelligent ».

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 12:01 et diffusé par :