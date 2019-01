Accroître la biodiversité en milieu urbain - La Ville de Montréal adhère au réseau international CitiesWithNature





MONTRÉAL, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a autorisé l'adhésion gratuite de la Ville de Montréal au réseau international CitiesWithNature, une plateforme d'échange en ligne offrant des possibilités de réseautage avec d'autres organisations internationales et municipalités à travers le monde aspirant à devenir plus « vertes ».

Ce projet, initié par ICLEI-Cities Biodiversity Center (ICLEI-CBC), est destiné aux villes et autres gouvernements locaux qui ont comme perspective d'accroître la biodiversité en milieu urbain.

« C'est avec grande fierté que la Ville de Montréal prendra part à l'initiative mondiale CitiesWithNature. Elle nous permettra, d'une part, de réaffirmer notre engagement envers la biodiversité tout en participant à un échange de connaissances entre villes. Nous pourrons également faire rayonner l'expertise montréalaise et nos initiatives à succès partout à travers la planète. En s'inspirant des pratiques de pointe en matière de verdissement et d'accroissement de la biodiversité en contexte urbain, nos citoyens et nos écosystèmes en sortent gagnants », s'est réjoui le responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets au comité exécutif, Luc Ferrandez.

L'adhésion au réseau est gratuite et les activités s'effectuent au moyen d'Internet, ne nécessitant donc pas de déplacements internationaux.

Le réseau CitiesWithNature a été mis sur pied par ICLEI-CBC, en collaboration avec The Nature Conservancy et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ainsi qu'avec l'appui du Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont Montréal est la ville hôte.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

