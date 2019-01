Aide aux commerçants - La Ville de Montréal investit dans le rehaussement des secteurs du boulevard Saint-Laurent, de la SDC Quartier Fleury Ouest, ainsi que de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon





MONTRÉAL, le 9 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la recommandation du comité de sélection du programme PRAM-Commerce et a désigné les secteurs du boulevard Saint-Laurent, de Fleury Ouest, ainsi que de la Petite-Italie - Marché Jean-Talon comme les trois premières artères choisies pour la mise en oeuvre du PRAM-Commerce en 2019.

« Notre administration investit de façon prioritaire dans la vitalité des artères commerciales. Le PRAM-Commerce donne un coup de pouce significatif aux commerçants qui souhaitent rehausser l'expérience client dans leurs établissements et nous espérons que l'initiative de la Ville incite plus d'entreprises privées à emboîter le pas », a affirmé la mairesse Valérie Plante.

Les demandes des Sociétés de développement commercial (SDC) reçues par le comité de sélection ont été évaluées en fonction de la faiblesse du secteur commercial et de son besoin de redynamisation, des moyens préconisés pour favoriser la participation des commerçants et des propriétaires, ainsi que de la complémentarité avec d'autres interventions privées ou publiques.

« Le PRAM-Commerce est conçu pour stimuler, revitaliser ou consolider les rues commerçantes. Cette aide financière permet de rénover des bâtiments commerciaux et de réaliser les travaux nécessaires à l'accessibilité universelle des commerces ainsi que de réaliser des diagnostics et des plans directeurs collectifs, en concertation avec les regroupements de commerçants et les SDC. À terme, en 2020, quinze artères montréalaises auront bénéficié de ce programme », a précisé Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif.

