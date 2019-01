Amélioration de la station de traitement des eaux usées de Preeceville pour protéger la rivière Assiniboine et appuyer le développement local





PREECEVILLE, SK, le 9 janv. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des services de traitement des eaux usées modernes et fiables pour protéger l'environnement, bâtir des collectivités saines et durables, et soutenir la croissance future.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales, et Garth Harris, maire de Preeceville, ont annoncé un financement conjoint de plus de 5,1 millions de dollars pour améliorer la station de traitement des eaux usées de Preeceville.

Le projet consiste à améliorer les cellules de stockage des eaux usées existantes de la collectivité et à augmenter leur capacité, ainsi qu'à améliorer le processus de traitement global du système. La conduite principale de refoulement qui achemine les eaux usées à l'installation de traitement sera également améliorée.

Une fois terminé, le projet permettra d'améliorer la qualité des eaux usées qui se déversent dans la rivière Assiniboine et favorisera le développement local.

Citations

« Des réseaux de traitement des eaux usées modernes et efficaces sont essentiels pour protéger la santé des collectivités de la Saskatchewan et offrir une qualité de vie élevée aux résidents. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces améliorations importantes à la station de traitement des eaux usées de Preeceville, qui protégeront l'environnement et favoriseront le développement de la collectivité. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement de plus de 1,7 million de dollars du gouvernement de la Saskatchewan dans cet important projet de la ville de Preeceville permettra à la collectivité de croître, de mieux protéger l'environnement et de faire en sorte que notre belle province demeure forte. C'est impressionnant de voir ce projet passer de la planche à dessin à la réalité. »

L'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales

« La Ville de Preeceville, dans le cours supérieur de la rivière Assiniboine, est très reconnaissante du financement alloué à son projet par les gouvernements fédéral et provincial. Ce projet fait partie de notre plan communautaire axé sur la sécurité des citoyens et l'environnement. Preeceville est une collectivité prospère qui continue de croître, et la modernisation et la réutilisation de notre système actuel de traitement des eaux usées, en partenariat avec nos partenaires financiers, permettront aux résidents d'avoir accès au meilleur réseau d'aqueduc possible. »

Garth Harris, maire de Preeceville

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent chacun un montant maximal de 1 731 327 $ à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La Ville de Preeceville y alloue 1 731 846 $.

et de la allouent chacun un montant maximal de 1 731 327 $ à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La Ville de y alloue 1 731 846 $. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan :

http://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2019 à 10:00 et diffusé par :