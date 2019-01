Le Canada adhère à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables





OTTAWA, le 9 janv. 2019 /CNW/ - En sa qualité de chef de file de la production et de l'utilisation de l'énergie renouvelable, le Canada reconnaît que la coopération internationale peut accélérer la transition mondiale vers une économie sobre en carbone.

Le ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui que le Canada était devenu officiellement membre de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency ou IRENA), rejoignant ainsi 159 autres pays au sein d'un organisme intergouvernemental dont le mandat consiste à fournir une énergie propre et durable à la population mondiale en croissance.



L'IRENA soutient la marche des pays vers un avenir fondé sur l'énergie durable en tenant lieu de plateforme de coopération internationale, de centre d'excellence et de dépôt des politiques, des technologies, des ressources et des connaissances financières relatives à l'énergie renouvelable.

En tant que membre de l'IRENA, le Canada continuera de promouvoir activement son expertise dans le développement et le déploiement des technologies d'énergie renouvelable, d'accroître la présence et le rayonnement du secteur canadien des technologies propres à l'international et de démontrer son leadership dans le domaine de l'énergie renouvelable. Par le biais de cet important forum international, le Canada contribuera également à façonner le dialogue mondial en cours sur l'énergie renouvelable et les changements climatiques, notamment sur des questions comme l'accès à l'énergie et l'égalité des sexes.

« L'économie verte, qui est en croissance, constitue l'une des plus grandes possibilités économiques des 25 dernières années pour le Canada. En devenant membre de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le Canada pourra accélérer ses efforts en vue de créer un avenir fondé sur l'énergie propre qui stimulera l'économie et créera des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« Nous sommes ravis d'accueillir le Canada dans la famille de l'IRENA. Le Canada possède un énorme potentiel sur le plan des ressources énergétiques renouvelables et une expérience de longue date dans les projets de développement sobres en carbone, atouts dont il peut faire profiter d'autres pays par la coopération internationale. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec le gouvernement du Canada, de même qu'avec le secteur privé et divers établissements de recherche canadiens, à l'avancement de la transformation énergétique. L'entrée du Canada à l'IRENA montre bien que ce pays sait faire preuve d'initiative dans les secteurs des technologies d'énergies renouvelables, du développement durable et de la décarbonisation énergétique mondiale. »

Adnan Z. Amin

Directeur général, Agence internationale pour les énergies renouvelables

